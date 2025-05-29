17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Devam Ediyor

Kültürel Zenginlik Konya'da Buluşuyor

Konya, Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'nde tiyatroseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival, altıncı gününde çeşitli etkinliklerle izleyicilerini etkilemeyi sürdürüyor.

Othello ve Diğer Oyunlar

Festival kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen William Shakespeare’in ünlü eseri Othello, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu. Özdemir Nutku'nun çevirdiği ve Vlad Alexandru Trifaş'ın yönettiği oyun, büyük beğeni topladı.

Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklara yönelik Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun Rüya oyunu, ayrıca Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 80 Günde Devr-i Alem gösterimi gerçekleşti.

Festivalin Devam Eden Programı

Yarın, 20.00’de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Meddah ve Cellat gösterisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 12 Öfkeli oyunu, ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun 80 Günde Devr-i Alem gösterimi ile birlikte Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Kerbela oyunu sahnelenecek.

Festival, 5 Yabancı ekibin 7 oyunu ve 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, toplamda 20 seçkin oyun ve 32 temsil ile sanatseverlere zengin bir program sunmaktan gurur duyuyor. Festival 1 Haziran’da sona erecek.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", altıncı gününde de etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", altıncı gününde de etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.