2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren torba yasa, Ekim ayında Meclis’e sunulacak. Bu yeni düzenleme ile özellikle 2000 sonrası sigorta girişli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında yer almayan, prim eksiği olan veya yaş şartını henüz tamamlayamayan kişiler için umut ışığı olan bu yasa, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konuların başında geliyor. Torba yasa kapsamında BAĞ-KUR prim indirimi, 3600 ek gösterge ve ev hanımlarına erken emeklilik gibi düzenlemeler öne çıkıyor. Peki, torba yasa maddeleri neler içeriyor? 2000 sonrası sigortalılar için ne gibi düzenlemeler geliyor? İşte tüm detaylar…

TORBA YASA İLE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI GELİYOR

Meclis’e sunulan ikinci torba yasa paketi içerisinde, özellikle 2000 sonrası sigortalı olanlar için önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeler arasında en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise BAĞ-KUR'lulara sağlanacak prim indirimi. Yeni torba yasa ile birlikte BAĞ-KUR sigortalıları, 1.800 günlük prim indirimi sayesinde daha erken emekli olma fırsatına sahip olacak. Normalde 9.000 gün olan BAĞ-KUR prim şartı, yeni düzenleme ile 7.200 güne düşürülecek. Böylece milyonlarca BAĞ-KUR’lu, daha az prim ödeyerek erken emekli olma şansına kavuşacak.

Bu düzenleme yalnızca BAĞ-KUR'luları değil, SSK’lı çalışanları da yakından ilgilendiriyor. Yapılacak değişiklikle SSK ve BAĞ-KUR prim günleri eşitlenecek. Ancak bu fırsattan herkesin yararlanamayacağı da vurgulanıyor.

KİMLER TORBA YASA KAPSAMINA GİRİYOR?

Özellikle küçük esnafı ilgilendiren prim indirimi, belirli şartlar dahilinde uygulanacak. Bu düzenleme, 10 veya daha az çalışanı bulunan esnafı kapsıyor. Hem 2000 öncesi hem de 2000 sonrası sigorta girişli esnaflar için prim gün sayısı 9.000 günden 7.200 güne indirilecek. Bu sayede küçük esnaf için 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak. Ancak, bu düzenleme yaş şartını kapsamıyor. Yani prim gün sayısı düşürülse de, erken emeklilik için gerekli olan yaş şartında bir değişiklik olmayacak.

Bu düzenleme ile milyonlarca küçük esnaf daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olacak. Ancak yaş kriteri hala devam ettiği için, prim günlerini dolduranlar yaş şartını beklemek zorunda kalacak.

BAĞ-KUR PRİM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

BAĞ-KUR sigortalıları için prim indirimi düzenlemesi, özellikle küçük esnafları hedef alıyor. Bu yeni düzenleme ile 10 veya daha az çalışanı olan BAĞ-KUR'lu esnaflar, 5 yıl erken emekli olabilecekler. 9.000 gün olan prim gün sayısı, yeni yasa ile 7.200 güne indirilecek. Böylece esnaflar, 1.800 günlük prim indirimi sayesinde daha erken emekli olma şansına kavuşacaklar.

Bu düzenleme yalnızca küçük esnafa yönelik olarak uygulanacak ve 10’dan fazla çalışanı olan işletmeler bu kapsamda yer almayacak. Ayrıca, prim indirimi düzenlemesi sadece prim gün sayısını kapsarken, yaş şartında bir değişiklik öngörülmüyor. Yani esnaflar prim indirimi ile emekli olabilecek, ancak yaşı doldurmayanlar yaş şartını beklemek zorunda kalacaklar.

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milyonlarca BAĞ-KUR’lunun heyecanla beklediği torba yasa, Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama dönemine başlaması ile gündeme alınacak. Bu torba yasa paketi, TBMM’de görüşülecek ilk konular arasında yer alacak. Eğer torba yasa Meclis’te kabul edilir ve genel kurul oylamasında onaylanırsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak olan yasa, yürürlüğe girecek ve milyonlarca BAĞ-KUR’lu erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek.

Yeni düzenlemeyle BAĞ-KUR prim indirimi, küçük esnafın uzun süredir beklediği bir konu olarak ön plana çıkıyor. Bu sayede, yıllardır prim gün sayısını doldurmayı bekleyen BAĞ-KUR sigortalıları, 5 yıl daha erken emekli olma hakkı kazanacaklar. Ancak, düzenlemenin sadece prim gün sayısını kapsadığı ve yaş şartına bir etki etmeyeceği unutulmamalı.

TORBA YASA NELERİ KAPSAYACAK?

İkinci torba yasa paketi, sadece BAĞ-KUR prim indirimiyle sınırlı değil. Aynı zamanda 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik gibi önemli düzenlemeleri de içeriyor. Bu kapsamda ev hanımlarına yönelik erken emeklilik fırsatları da değerlendirilecek. Ayrıca, küçük esnafların uzun süredir beklediği BAĞ-KUR ve SSK prim günlerinin eşitlenmesi de torba yasa içerisinde yer alacak.

Torba yasa ile birlikte gelen düzenlemeler arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

BAĞ-KUR Prim İndirimi: Küçük esnaflar için prim gün sayısının 9.000 günden 7.200 güne indirilmesi.

Küçük esnaflar için prim gün sayısının 9.000 günden 7.200 güne indirilmesi. 3600 Ek Gösterge: Özellikle memurlar için önemli olan bu düzenleme, maaş ve emeklilik koşullarında iyileştirme sağlayacak.

Özellikle memurlar için önemli olan bu düzenleme, maaş ve emeklilik koşullarında iyileştirme sağlayacak. Ev Hanımlarına Erken Emeklilik: Ev hanımlarına belirli şartlar altında erken emeklilik hakkı tanınacak.

Ev hanımlarına belirli şartlar altında erken emeklilik hakkı tanınacak. SSK ve BAĞ-KUR Prim Eşitlemesi: BAĞ-KUR ve SSK prim gün sayıları eşitlenecek, böylece SSK’lılar ile BAĞ-KUR’lular arasındaki fark kapanacak.

TORBA YASA İLE EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Torba yasa ile milyonlarca vatandaş, özellikle 2000 sonrası sigortalı olanlar için büyük bir fırsat doğuyor. BAĞ-KUR prim indirimi, küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik şansı tanırken, SSK ve BAĞ-KUR prim eşitlemesi ile çalışanlar arasındaki fark azalacak. Torba yasanın Meclis’te kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.