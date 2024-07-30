2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

Boğaziçi Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucunda üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik çeşitli burslar ve ödüller sunuyor. Bu yıl, SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin herhangi birinde ilk 100'e giren öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'nde birçok ayrıcalıklı imkândan yararlanma şansı elde edecekler.





İLK 3'E GİREN ÖĞRENCİLERE ÖZEL BURS İMKÂNLARI

Boğaziçi Üniversitesi, YKS'de ilk 3'e giren öğrencilere büyük ödüller sunuyor. Bu öğrenciler, tek seferlik 100.000 TL ödülün yanı sıra, yılda 9 ay boyunca aylık 15.000 TL burs alacaklar. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklama, 9 ay boyunca yemek bursu, her dönem başında kitap bursu, Teknokent'te kuluçka merkezi ücretsiz kullanımı, kapalı havuz ve fitness salonuna ücretsiz üyelik, açık havuza ücretsiz üyelik ve SİNEBU'ya ücretsiz üyelik imkânlarına sahip olacaklar.

İLK 4. - 10. ARASINDA YER ALANLARA SUNULAN İMKÂNLAR

YKS'de ilk 4. - 10. sırada yer alan öğrenciler de önemli burs ve ödüller kazanacaklar. Bu öğrenciler, yılda 9 ay boyunca aylık 15.000 TL burs alacaklar. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklama, 9 ay boyunca yemek bursu, her dönem başında kitap bursu, Teknokent'te kuluçka merkezi ücretsiz kullanımı, kapalı havuz ve fitness salonuna ücretsiz üyelik, açık havuza ücretsiz üyelik ve SİNEBU'ya ücretsiz üyelik haklarına sahip olacaklar.





İLK 11. - 100. ARASINDA YER ALANLARA SUNULAN İMKÂNLAR

YKS'de ilk 11. - 100. sırada yer alan öğrenciler için de cazip burs ve ödüller sunulmaktadır. Bu öğrenciler, yılda 9 ay boyunca aylık 10.000 TL burs alacaklar. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklama, 9 ay boyunca yemek bursu, her dönem başında kitap bursu, Teknokent'te kuluçka merkezi ücretsiz kullanımı, kapalı havuz ve fitness salonuna ücretsiz üyelik, açık havuza ücretsiz üyelik ve SİNEBU'ya ücretsiz üyelik haklarına sahip olacaklar.

İLK 101. - 1000. ARASINDA YER ALANLARA SUNULAN İMKÂNLAR

YKS'de ilk 101. - 1000. sırada yer alan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci yurtlarında mezun olana kadar yurt garantisi kazanacaklar. Ancak bu hak, İstanbul için belirlenen uzak ilçelerden gelen öğrenciler için geçerli olacaktır.

TÜBİTAK BAŞARI BURSU

TÜBİTAK adına Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına lise seviyesinde katılan ve Matematik, Fizik, Bilgisayar, Kimya, Biyoloji alanlarından herhangi birinde altın, gümüş veya bronz madalya kazanan öğrenciler de Boğaziçi Üniversitesi'nde özel burslardan yararlanacaklar. Bu öğrenciler, ailesi İstanbul'un dışında veya uzak semtlerinde ikamet edenler için Boğaziçi Üniversitesi öğrenci yurtlarında konaklama, kapalı havuz ve fitness salonuna ücretsiz üyelik, açık havuza ücretsiz üyelik ve SİNEBU'ya ücretsiz üyelik haklarına sahip olacaklar.

BAŞARI BURSLARI HAKKINDA DETAYLAR

Başarı bursları, öğrencilerin OBP’nin 0.12 katsayı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili yerleştirme puanına bağlı sıralama esas alınarak verilecektir. İlk 3 hariç, adayların dereceye girdiği puan türünde 1. tercihine yerleşmiş olması gerekmektedir. İlk 3'ün yerleştiği puan türü farklı olabilir, ancak ilk tercihleri Boğaziçi Üniversitesi olmalıdır.

Boğaziçi Üniversitesi'nin sunduğu bu kapsamlı burs ve ödüller hakkında daha fazla bilgiye bursofisi.bogazici.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.