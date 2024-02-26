2024 Büro Personeli Maaşları: Kamu ve Özel Sektör Maaşları

Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması

Büro personeli, bir kurumun veya kuruluşun evrak işleri ile ilgilenen ve düzgün işleyişini sağlayan önemli bir unsurdur. Hem özel sektörde hem de kamuda oldukça fazla sayıda büro personeli görev yapmaktadır. Bu haberde, büro personeli olmak için gerekli şartları, KPSS'nin gerekli olup olmadığını ve 2024 yılı için güncel maaş bilgilerini inceleyeceğiz.





Büro Personeli Kimdir ve Ne İş Yapar?

Büro personelleri, bir kurumun veya kuruluşun evrak işlerini yürüten personeldir. Evrak düzenleme, toplama, arşivleme, yazışma, raporlama, dosyalama gibi işlerle ilgilenirler. Büro personelleri, memur veya işçi olarak çalışabilirler.

Büro Personeli Olmak İçin Hangi Şartlar Aranır?

Büro personeli olmak için özel veya kamu sektöründe farklı şartlar aranır. Özel sektörde büro personeli olmak için genellikle şu şartlar aranır:

En az lise, en fazla lisans mezunu olmak

Office programlarını iyi derecede kullanabilmek

Hedef odaklı, disiplinli ve düzgün çalışabilmek

Güler yüzlü, odaklı ve işine saygılı olmak

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek

Kamu sektöründe büro personeli olmak için ise şu şartlar aranır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki niteliklere sahip olmak

KPSS’den lise için P94, ön lisans için P93, lisans için P3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmak

35 yaşından büyük olmamak

Büro Personeli Hangi Bölümlerden Mezun Olmalıdır?

Büro personeli olmak için mezun olunması gereken bölümler, çalışılan kurumun ihtiyacına göre değişebilir. Ancak genel olarak büro personeli olabilecek bölümler şunlardır:

İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları

Gazetecilik, Gazetecelik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basın ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayıncılık, Basın-Yayın

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon, Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe

Adalet Ön Lisans Programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ön Lisans Programları

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık Ön Lisans

Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikeri, Tasarım ve Basım Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayım Teknolojileri

Büro Personeli Maaşları Ne Kadardır?

Büro personeli maaşları, özel veya kamu sektöründe, eğitim durumuna ve hizmet yılına göre farklılık gösterir. 2024 yılı itibariyle, özel sektörde büro personeli maaşları şöyledir:

En Düşük Büro Personeli Maaşı: 17.000 TL

En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 24.000 TL

Ortalama Büro Personeli Maaşı: 32.200 TL

Kamuda büro personeli maaşları ise şöyledir:

En Düşük Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL

En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 45.000 TL

Ortalama Büro Personeli Maaşı: 42.000 TL

Büro personeli maaşları, her yıl yapılan zamlarla değişebilir. Ayrıca, büro personeli maaşlarına ek olarak, bazı kurumlar ikramiye, yemek, yol, sağlık gibi sosyal haklar da sunabilir. Bu nedenle, büro personeli maaşları, çalışılan kurumun şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.