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2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

BDDK 160 memur alımı yapacak! 2024 KPSS puanıyla gerçekleştirilecek personel alımı ilanına dair başvuru şartları, tarihleri ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:04
2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

BDDK 160 MEMUR ALIMI İÇİN İLAN YAYIMLADI! BAŞVURULAR BAŞLADI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılı için KPSS puanı ile memur alımı yapacağını duyurdu. 8 Ağustos 2024 tarihli ilan ile toplamda 160 kişilik kadro için memur alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Peki, bu alımda hangi pozisyonlar için kaç personel alınacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

BDDK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

BDDK memur alımı için başvuru süreci 28 Ağustos 2024 tarihinde başlamış durumda. Adaylar, başvurularını sadece elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Başvurular, 4 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurlar 28 Ağustos - 4 Eylül 2024 arasında olup,  Başvuru Adresi için ise BURAYA TIKLAYIN

160 MEMUR ALIMI YAPILACAK KONTENJANLAR NELERDİR?

BDDK, 160 kişilik kadro ile Kurum Ana ve Danışma Hizmet binalarında görevlendirmek üzere çeşitli alanlarda Meslek Personeli Giriş sınavı yapacak. İşte alım yapılacak pozisyonlar:

  • 25 Kişi Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı
  • 50 Kişi Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı)
  • 10 Kişi Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı)
  • 10 Kişi BDDK Uzman Yardımcısı
  • 25 Kişi Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı 1)
  • 15 Kişi Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı 2)
  • 15 Kişi Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı 3)
  • 10 Kişi Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı 4)

2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Genel Şartlar:

Adaylardan genel olarak aşağıdaki şartları sağlamaları beklenmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BDDK memur alımında adaylardan özel şartlar da aranmaktadır. Bu şartlar eğitim, yaş ve KPSS puanına dayanmaktadır.

KPSS Taban Puan Şartı:

Adayların başvuracakları pozisyona göre farklı KPSS puan türlerinden en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir. 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS sonuçları geçerlidir.

Yaş Şartı:

Adayların sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Eğitim Şartı:

Adayların, alım yapılacak pozisyonlara uygun olarak belirlenen eğitim şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar, ilgili pozisyon için gereken lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Detaylı liste aşağıdadır.

2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar2024 KPSS Puanı Yetiyor! BDDK Memur Alımı İçin Başvurular Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

BDDK MEMUR ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

BDDK memur alımı için başvuru yapacak adaylar, e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular yalnızca online olarak kabul edilmektedir ve 4 Eylül 2024 tarihine kadar sürecektir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE SINAV

BDDK, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Meslek Personeli Giriş Sınavı düzenleyecek. Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLARA İŞ İMKANI

Sınav sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, BDDK bünyesinde meslek personeli olarak görevlendirilecektir. Atama yapılacak pozisyonlara uygun olarak gerekli eğitimler ve oryantasyon süreçleri tamamlanacak ve adaylar göreve başlayacaktır.

BDDK MEMUR ALIMI İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR

Başvuruların kabul edileceği son tarih olan 4 Eylül 2024’e kadar adayların başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. BDDK, memur alım sürecinde şeffaf ve adil bir değerlendirme süreci yürütmeyi taahhüt etmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlere ve şartlara dikkat etmelidir.

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