2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam Geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı için yaptığı enflasyon tahminleri doğrultusunda memurlara ocak ayında %12 oranında zam yapılacağı açıklandı. Bu yenilik, sadece memur maaşlarını değil, aynı zamanda emekli, asgari ücretli ve tüm çalışanların maaşlarını etkileyecek. Dahası, sosyal desteklere de memur maaş kat sayısınca ek zam yapılması planlanıyor.

Yaşlılara ve Engellilere Müjde

Her yıl olduğu gibi, asgari ücret zammının emekli ve memur maaşlarına da yansıması bekleniyor. Bu durum, 65 yaş aylığı alan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişiyi ilgilendiriyor. Zamlarla birlikte, 65 yaş üstü bireylerin alım gücünün artması ve yaşam standartlarının yükselmesi hedefleniyor.

Merkez Bankası'nın piyasa anketlerine göre, 2024 yılı sonunda %44,81 olarak tahmin edilen enflasyon oranının, sosyal yardımlar üzerindeki etkisi önemli bir faktör. Sosyal destek zamları da 6 aylık enflasyon farkı üzerinden artırılacak.

Engelli Bireylerin Aylıkları Yükseliyor

Engelli bireyler de bu zamdan faydalanacak. Engelli ya da hasta yakınlarına ödenen aylıklarda da önemli bir artış yaşanacak. Engelli maaşı 9.077 TL'den 10.100 TL'ye yükselecek. %40-69 arası engelli bireylerin aylığı, 3.338 TL'den 3.713 TL'ye; %70 ve üzeri engelli bireylerin aylığı ise 5.007 TL'den 5.570 TL'ye çıkacak.