2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruların başlamasıyla birlikte öğrenciler büyük bir şok ile karşı karşıya kaldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl sınav giriş ücretine %52,5 oranında bir zam geldi. Geçtiğimiz yıl 295 TL olarak belirlenen ücret, artık tek oturum için 450 TL'ye yükseldi.

Özellikle dar gelirli öğrenciler için maddi yükümlülüklerin arttığı bu durumda, sınav ücreti tüm oturumlara girecek olanlar için toplamda 1.350 TL’ye kadar çıkacak. Bu durum, hayatlarını büyütme hayalleri kuran birçok öğrenci için büyük bir kaygı kaynağı oldu.

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, ÖSYM başvuru merkezleri veya ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru süreci ise 6 Şubat 2025 tarihinde başlayarak 3 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

GEÇ BAŞVURU YAPANLARA UYARI!

3 Mart 2025'ten sonra geç başvuru yapmak isteyen öğrenciler, 11-13 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek. Ancak bu durumda %50 ek ücret ödemek zorunda kalacak olmaları, maddi sıkıntı çeken öğrencileri daha da zorlayacak.