Malatya'da Kültür Yolu Festivali: Tiyatro, Konser ve Çocuk Etkinlikleri

Malatya'da Kültür Yolu Festivali sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, kentteki çeşitli mekanlarda çok sayıda etkinlikle devam ediyor. Festival, tiyatrolardan sergilere, çocuk atölyelerinden foto maratonlara kadar her yaş grubuna hitap eden programlar sunuyor.

Konser ve dinletiler

Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Anadolu'nun Renkleri" konseri sanatseverlerle buluştu. Konserde solistler Şen Sılay Erman, Işılay Meriç Karataş, Erdi Can Aybaş ve Muhammet Yusuf Yıldız yer aldı; konsere piyanist Onur Altıparmak eşlik etti.

Merkezdeki diğer etkinlikler

Merkezdeki Fahri Kayahan Salonu'nda ise Ubeydullah Sezikli ve Elif Avcı dinleyicilerle buluştu. Festival kapsamında ayrıca FotoMaraton Malatya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çocuklara özel programlar

Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Kent Parkı'nda çocuk atölyeleri, sahne gösterileri, oyun alanları ve tiyatro etkinlikleri düzenlendi. "Çocuk Köyü", "Özgür Özgülgün ile Tarihe Yolculuk" ve "Rafadan Tayfa" gibi yapımlar genç izleyicilerle buluştu.

Festival programı yoğun ilgi görüyor ve etkinlikler 12 Ekim'de sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Malatya Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen festival kapsamında, Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından "Anadolu'nun Renkleri" konseri sanatseverlerle buluştu.