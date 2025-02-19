Olten Filarmoni Orkestrası, İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Olten Filarmoni Orkestrası İzmir'de Büyüledi

Olten Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü İtalyan şef Dario Macellari yönetiminde İzmir’de sahne aldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunuldu.

Uluslararası Ödüllü Sanatçılar

Konser, Avrupa'nın prestijli konser salonları ve festivallerinde yer alan, Lugano ve Berlin gibi uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan Signum Saksafon Kuartet’in Orkestra’ya eşliğiyle zenginleşti. Bu özel grup, repertuarda yer alan Astor Piazzolla’nın ikili gitar için bestelenmiş ünlü Tango Suite adlı eserini özel bir düzenleme ile seslendirdi.

Çaykovski'nin Eşsiz Eseri

Konserin ikinci bölümünde ise Çaykovski’nin Op. 36 numaralı Fa minör 4. Senfonisi dinleyicilere ulaştırıldı. Bu etkileyici eser, sanatseverlerden büyük alkış aldı ve konserin unutulmaz anlarından biri haline geldi.

Olten Filarmoni Orkestrası'nın İzmir performansı, hem müzikseverler hem de sanat camiası tarafından takdirle karşılandı.