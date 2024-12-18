Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

2025 yılına girmemize sayılı günler kala, Türkiye'de promosyonlar ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. Maaş zamları ve promosyon rüzgarları, hem çalışanları hem de emeklileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde, bazı bankaların promosyon miktarları 80.000 TL sınırını aşarak rekorlar kırmış durumda.

PROMOSYONLARA YENİ ZAM

Emekli maaş zammı sonrasında, emekli promosyonları da üzerinde durulan bir konu haline geldi. Maaş artışlarının emekli promosyon tutarlarını etkileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle maaş aralığı değişen emeklilerin, bir üst kademeden promosyon ödemeleri alması bekleniyor.

ZAMLARDAN SONRA PROMOSYONLARA DİKKAT

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını yarın gerçekleştirecek. Bu toplantıda, asgari ücret zammına yönelik rakamların açıklanması bekleniyor. Ayrıca, memur ve emekli maaş zamları da yakın zamanda ilan edilecek enflasyon verilerine bağlı olarak şekillenecek.

MEM PROMOSYONLARI ARTIYOR

Son dönemde bankaların promosyon yarışında yaşanan gelişmeler dikkat çekici boyutlara ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bazı ilçe müdürlükleri, öğretmenler için yapılan maaş promosyonu anlaşmalarında oldukça yüksek rakamlar elde ediyor. Örneğin, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir banka ile 82.100 TL’lik üç yıllık anlaşma yaparak rekor kırdı. Başka bir örnek ise Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden geldi; bu müdürlük de üç yıllık 79.000 TL karşılığında bir kamu bankası ile anlaştı.