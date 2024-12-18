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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Gökyüzünde

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarının ardından sıcak hava balonları, turistleri gökyüzünde ağırlamaya başladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:36
Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Gökyüzünde

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Gökyüzünde

Kapadokya, kötü hava şartlarının sona ermesi ile birlikte sıcak hava balonlarının tekrar gökyüzüne yükselmesine sahne oldu. Nevşehir genelinde kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Aralık tarihinden bu yana düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, gün doğumuyla birlikte yeniden başlamış durumda.

Balonlar Gökyüzünü Süsledi

Göreme beldesindeki balon kalkış alanlarında, ekipler tarafından hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından arka arkaya havalandı. Sıcak hava balonları, peribacaları ile kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Uçuşlar Hava Durumu İzinleriyle Gerçekleşiyor

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından günlük hava durumu değerlendirmelerine göre verilen izinle gerçekleştiriliyor.

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı bir haftadır uçuş gerçekleştiremeyen sıcak hava...

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı bir haftadır uçuş gerçekleştiremeyen sıcak hava balonları yeniden gökyüzünü süsledi. Nevşehir genelinde kış mevsimi dolayısıyla etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 11 Aralık'tan beri düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, gün doğumunda gerçekleştirildi.

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı bir haftadır uçuş gerçekleştiremeyen sıcak hava...

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı bir haftadır uçuş gerçekleştiremeyen sıcak hava balonları yeniden gökyüzünü süsledi. Nevşehir genelinde kış mevsimi dolayısıyla etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 11 Aralık'tan beri düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, gün doğumunda gerçekleştirildi.

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