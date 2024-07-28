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23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen festival, yoğun katılım ve etkinliklerle sona erdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 16:55
23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali Coşkuyla Tamamlandı

23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali Yakın Markada

Ardahan’ın gözel ilçesi Göle’de, yerel kaşar peynirinin tanıtılmasını amaçlayan 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali başarıyla gerçekleştirildi. Bu yıl 23.sü düzenlenen festival, bölgenin kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

Etkinlikler Coşkuyla İle Devam Etti

Göle Festival Alanı’nda yapılan etkinlik, halk oyunları ekiplerinin muhteşem gösterisi ile başladı. Katılımcılar, geleneksel halaylarla eğlencenin tadını çıkardı. Havanın yer yer yağışlı olduğu festivalde, yerel sanatçılar sahne alarak müzik dinletileri ile katılımcıları coşturdu.

Başkan Budak: "Katılım Bizi Mutlu Ediyor"

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, etkinlik sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Budak, "Bu festivallerle gurbetçilerimizle bir araya geliyoruz. Bugün burada gördüğümüz kalabalık, katılımın yüksek olmasının açık bir göstergesi. Dışarıdan gelen hemşerilerimizi ağırlamak bizlere mutluluk veriyor. Onların buradan memnun ayrılmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Gelecek İçin Umut Verici Hedefler

Başkan Budak, gelecek yıllarda festivalde katılımın daha da artması için tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti. Festivalin sona ermesinin ardından stantlar ziyaretçiler tarafından gezilmeye devam edildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen...

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

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