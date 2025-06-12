24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başladı

Sakarya'da 24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" etkinliği, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de gerçekleştirilen muhteşem bir şiir şöleni ile başladı. Programda, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Özbekistan, Yunanistan ve Filistin gibi farklı ülkelerden gelen pek çok şair yer aldı.

Şiir, Şehrin Ruhunu Besliyor

Etkinliğin açılışında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, bir şehre gerçek ruhunu verenin sadece yollar veya binalar değil, aynı zamanda sanat, şiir ve kültür olduğunu vurguladı. 24 yıldır bu geleneğin büyük bir heyecan ve özenle sürdürüldüğünü belirten Şirin, "Hem ülkemizin dört bir yanından hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen kıymetli şairlerle bir araya geleceğiz. Şiirin kalpten kalbe ulaştığı özel bir atmosferi birlikte paylaşacağız," dedi.

Öne Çıkan Şairlerin Şiir Performansları

Etkinliğin başlangıcında pek çok şair eserlerini dinleyicilere sundu. Öne çıkan isimler arasında Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer ve İbrahim Nasrallah gibi şairler yer aldı. Bütün şairlerin eserleri, dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Liselerde Şiir Dinletisi

Etkinliğin ikinci gününde, şairler Sakarya'daki 5 farklı lisede öğrencilerle buluşacak. "Şairler Liselerde" temasıyla düzenlenen programlar, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Adapazarı İmam Hatip Lisesi, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi, Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi ve Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi gibi okullarda gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, usta şairlerden şiir dinlemenin heyecanını yaşayacak.

Etkinliğin Kapanışı ve Son Etkinlikler

Aynı gün, Aziz Duran Parkı'ndaki Divan Kitap Kafe'de şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Burada, şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirilecek. Ayrıca, Taraklı ilçesinde "Şiir ve Teknoloji" konulu bir forum düzenlenecek. Etkinliğin son günü ise 14 Haziran tarihinde, Sapanca 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda SAÜ Orkestrası'nın dinletisi ile kapanacak ve şairlerin kapanış şiir sunumları programı sona erecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı.