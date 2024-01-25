29 Ocak-4 Şubat İkizler burcu haftalık yorumu! Bu hafta İkizler burçlarını neler bekliyor?

Bu hafta ikizler burçları, hayallerine yaklaşacak, finansal ve ilişki konularında sorumluluk alacak, sosyal çevrelerinden destek ve fırsat görecekler. Yaralarını iyileştirecek kişilerle tanışabilirler.

29 Ocak-4 Şubat İkizler burcu haftalık yorumu! Bu hafta İkizler burçlarını neler bekliyor?
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Duygu Demir: İkizler Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları, bu hafta sakin, istikrarlı ve güvenli bir hafta geçireceksiniz. Güneş ve Plüton’un kova burcundaki dokuzuncu evinizdeki etkileşimi, hayallerinize daha çok yönelmenizi sağlayacak. Krizlerden ve kaygılardan uzaklaşıp, geleceğinizle ilgili neler yapmak istediğinize odaklanacaksınız. Seyahatler, yurt dışı, yabancılar, ticari ilişkiler, hukuki konular, akademik çalışmalar ve eğitimler, hayallerinizi gerçekleştirmek için heves duyacağınız alanlar olacak.

Finansal Durumunuz

Merkür ve Venüs’ün sekizinci evinizdeki konumu, aile içinde ortak mali konuların gündemde kalmasına neden olacak. Para, kriz yönetimi, bütçe, vergi, ödeme, borç gibi finansal konular, hafta boyunca ilginizi çekecek. Bu konularda sorumluluk almanız ve sıkıcı krizleri çözmeniz gerekebilir. Ama bunu yaparken de umudunuzu, hevesinizi ve heyecanınızı kaybetmeyeceksiniz.

İlişkileriniz

Bu hafta ilişkilerinizde büyük bir sorun veya zorluk yaşamayacaksınız. Ancak partnerinizin mali durumu veya endişeleri, ilişkinize etki edebilir. Bu durumda, birlikte ortak bir çözüm aramak, hem daha tatmin edici hem de daha keyifli olacaktır. Bu süreçte, kiron ve kuzey düğümünün kavuşum enerjisi de başlıyor. 8 Mart’a kadar devam edecek olan bu enerji, özellikle Şubat ortasından itibaren, hedeflerinizi yenileme, güncelleme ve sosyal çevrenizde hayatınızı iyileştirecek koşullar, imkanlar ve kadersel tanışmalar yaratma anlamına geliyor. Gökyüzü, kuzey düğümünün 11. evinizde olmasıyla, sosyal çevrenizden faydalanabileceğiniz fırsatlar sunuyor. Yeni hedefler koyabilecek ve bakış açınızı değiştirebileceksiniz. Kiron da yaralar ve iyileşme temasını getiriyor. Bu yüzden, sizi yaralayan koşulları iyileştirebilecek, sizi toparlayabilecek kişilerle tanışabilirsiniz. Belki de size vizyon katacak, guru veya lider niteliğinde biriyle karşılaşabilirsiniz. Tüm bu süreçlerde, tanıdıklarınız, gruplarınız, arkadaşlarınız size destek olacak. Sevgili ikizler burçları, bu hafta hayallerinize yaklaşmak için fırsatlarınızı değerlendirin.

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