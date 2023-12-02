3 devlet kurumu ilana çıktı! KPSS şartsız personel alımı için düğmeye basıldı: MEB, EGM, DSİ...

Kamuda İş İlanları: Emniyet, Eğitim ve Su İşleri'nde Alımlar Başladı!

Her zaman olduğu gibi İŞKUR, bu ay da kamu personeli alımları için yeni ilanlar yayınlıyor. 27 Kasım 2023 tarihli güncel duyuruda, üç önemli kamu kurumunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı niteliklerde işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

DSİ, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı, daimi ve geçici kamu işçisi alacak. İşte detaylar:

Devlet Su İşleri Kamu İşçi Alımı:

DSİ tarafından gerçekleştirilecek alımda, temizlik görevlisi kadrosuna iki kişi alınacak. Başvuru için adayların en az ilkokul mezunu olmaları, 30 yaşını aşmamış olmaları, engelli raporuna sahip olmaları, farklı bir alanda bir yıl çalışmış olmaları ve psikoteknik rapor almış olmaları gerekiyor.





Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu İşçi Alımı:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Malatya Polisevi Şubesi Müdürlüğü için bir aşçı alımı yapacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az beş yıl deneyim, iki aylık deneme süreli sözleşme, aşçılık ustalık belgesi, usta öğreticilik belgesi, hijyen belgesi, bulaşıcı hastalık taşımadığını gösteren belge ve temel iş güvenliği eğitim belgesine sahip olma yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Kamu İşçi Alımı:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmen Evleri Müdürlüğü, Ankara'daki Nallıhan Öğretmenevi için iki temizlik görevlisi ve bir resepsiyon görevlisi alacak.

Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmıyor. İlkokul mezunu adaylar, belirlenen niteliklere uygun başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilirler. İlanlara dair daha fazla bilgi, ilgili kurumların resmi web sitelerinde yer alacak.