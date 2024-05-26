3 ilde uykuları kaçıracak açıklama! Çok kritik diyerek kötü haberi verdi

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, son açıklamalarıyla Türkiye'nin deprem riski altındaki bölgelerine dikkat çekti. Görür'ün vurguladığına göre, özellikle Tunceli, Erzincan ve Bingöl-Karlıova arasında bulunan bölgeler, ciddi bir deprem tehdidi altında.

Prof. Dr. Görür, geçmişteki Elazığ depreminin ardından Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay gibi illerdeki risklere dikkat çekmişti. Şimdi ise özellikle Tunceli'de endişe duyduğunu belirtiyor. Bu bölgelerdeki deprem olasılığının arttığını ve toplumun hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

Görür, özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşanan acı tecrübelerin tekrarlanmaması için uyarılarda bulunuyor. 6 Şubat depremlerinde yaşanan trajediyi hatırlatarak, Marmara ve İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğini ifade ediyor. Ancak bu uyarıların dikkate alınıp alınmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtiyor.





Marmara Bölgesi ile birlikte Tunceli yöresinin de stratejik önem taşıdığını vurgulayan Görür, bu bölgelerin öncelikli olarak deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak bu önlemlerin zamanında alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.

Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarıları, deprem riski altındaki bölgelerdeki vatandaşların ve yetkililerin harekete geçmesi için önemli bir çağrı niteliği taşıyor. Gelecek için güvenli bir yaşam için, bu uyarıların ciddiyetle ele alınması gerekiyor.