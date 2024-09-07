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3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali Coşkuyla Başladı

3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 39 ülkenin katılımıyla Menemen'de düzenlendi. Festivaldeki açılış konuşmaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 15:48
3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali Coşkuyla Başladı

3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali Coşkuyla Başladı

Menemen Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 39 farklı ülkeden katılımcının yer aldığı etkinlikle kapılarını açtı. Festival, Menemen Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi.

Aydın Pehlivan: "Çömlekçiliğin Başkenti Menemen"

Açılış töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 2022 yılında başlayan festivalin uluslararası alanda büyüyerek 39 ülkeye ulaştığını ifade etti. Pehlivan, "Menemen, 6 bin yıllık geçmişiyle çömlekçiliğin başkenti ve bu sanatı yeniden dünya sahnesine taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Açılışta Dikkat Çeken Konuşmalar

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, festivalde yer almaktan onur duyduğunu belirterek, "Aydın Pehlivan Başkanımız’ın Menemen’e katkıları çok büyük. Biz bu ilçeye hizmette engel tanımayız" şeklinde konuştu. İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, Menemen'in festivalini vurgulayarak, "İzmir'in asırlık fuarındaki eksiklikleri düşünün, bir de Menemen'in 39 ülke katılımlı festivaline bakın" ifadelerini kullandı.

Özel Performanslar ve Etkinlikler

Törenin ilerleyen bölümlerinde protokol üyeleri çömlek yapma deneyimi yaşadı. Ayrıca, geleneksel Japon pişirme tekniği olan raku gösterisi ile dev çömleğin içindeki aleve toprak atıldı. Festivalde MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ve diğer önemli isimler de yer aldı.

Festival, Menemen'in çömlekçilik kültürünü gelecek nesillere aktararak, uluslararası arenada tanıtma amacını güdüyor.

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