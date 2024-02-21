Terazi burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Terazi Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu hafta çok rahat bir hafta geçirmiyoruz. Bunun farkında olmalıyız. Herkese söylediğim gibi, zorlu konularla uğraşmamız gerekiyor. Yeni başlangıçlar için uygun bir zaman değil. Elimizdeki işleri bitirmeye odaklanmalıyız. Şu anda Güneş, Merkür ve Satürn balık burcunda, 6. evinizde bulunuyor. Bu da iş hayatınızda veya sağlığınızda sorunlar yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. İş yerinde bir anlaşmazlık, bir engel, bir kısıtlama veya bir değişiklik olabilir. Sağlığınızda ise daha duyarlı olabilirsiniz. Bağışıklık sisteminiz, alerjileriniz, gıda intoleranslarınız veya bağımlılıklarınız varsa, bu konularda dikkatli olmalısınız. Ayaklarınızda veya bacaklarınızda sağlık problemleri varsa, bunlar daha fazla sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle, sağlığınıza özen göstermeli, uzun vadeli planlar yapmalı ve doktor kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

Aşk Hayatınızda Neler Oluyor?

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, aşk hayatınızda güzel gelişmeler de var. Venüs ve Mars 5. evinizde, size aşk, ilişki, hobi, flört, keyif, neşe ve mutluluk getiren konularda destek veriyor. Yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye veya yeni bir hobiyi keşfetmeye hazır olun. Bütün bunlar size iyi gelecek. Sadece 26’sında pazartesi günü, hobileriniz veya ilişkiniz için para harcamanız gerekebilir. İlişkinizde veya flörtünüzde ufak tefek gerginlikler yaşanabilir. Bir de Cuma günü, finansal konuların gündeme geldiği, para harcamanızı gerektiren veya krize yol açan durumlar olabilir. Ayrıca 1, 2 ve 3’ünde Venüs Uranüs kareleri var. Bu da parayla, hobilerle veya sahip olmak istediklerinizle ilgili beklenmedik olaylar ve durumlar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bu hafta iş, günlük hayat ve para konuları varken, aşk, flört ve cinsellik konularında da keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Sadece beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olun sevgili terazi burçları.