Kişilik Testi: Kollarınızı Bağlama Tarzınız Kişilik Özelliklerinizi Deşifre Ediyor! İşte Kol Çaprazlama Şekline Göre Kişilik Testi

Kişilik Testi: Kollarınızı Kavuşma Şekliniz Sizin Hakkınızda Ne Söylüyor?

Kol Kavşak Tarzı Kişilik Testi: Kollarınızın gün boyunca ne kadar doğal hareket ettiğini hiç fark ettiniz mi? Dostça bir el sallamadan kendinden emin bir haça kadar, biz daha tek kelime etmeden kollarımız çok şey anlatır. Duygularımızı, niyetlerimizi ve kişilik özelliklerimizi açığa çıkaran sessiz elçiler olarak hizmet ederler.

Kolların ve ellerin beden dilinin dünyasına daha derinlemesine dalacağız ve özellikle silahların çaprazlanmasının ilgi çekici alanına odaklanacağız. Kolların çaprazlanması tarzındaki bu kişilik testinde, arkadan kenetlenmiş ellere ve kolun üst kısmını kavrayan ele bakacağız.



Ellerinizi ve kollarınızı arkanızda nasıl çaprazlarsınız? Bir avuç içi diğer elinizi arkanızdan mı tutuyor, yoksa bir eliniz üst kolu mu tutuyor? Ellerinizi ve kollarınızı kavuşturma şeklinizin kişiliğiniz hakkında ne söylediğini keşfetmek için bu kişilik testini yapın.

Kişilikleriyle ilgili gizli gerçekleri keşfetmelerine yardımcı olmak için bu ilginç Silah Geçişi Kişilik Testini arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın!





Kollarınızı kavuşturma şekliniz sizin hakkınızda ne söylüyor?



#1 Eller Arkada Çapraz Kişilik Özellikleri





Eller Arkada Çapraz Kişilik Özellikleri: Bir avucunuzu tutuyorsanız diğer elinizi arkanızda tutuyorsanız, kişilik özellikleriniz sessiz bir güven ve bağımsızlık mesajı gönderdiğinizi gösterir. Başka birinin katkısını boş boş beklemekle ilgilenmiyorsunuz; kendi ayaklarınızın üzerinde durmakta rahatsınız. Kendi teninizde kendinize güveniyorsunuz ve rahatsınız. Başkalarının ne dediği veya yaptığı konusunda endişelenmiyorsunuz, sadece rahatlıyorsunuz ve kendinize odaklanıyorsunuz.

Çoğunlukla kendinizle barışıksınız. Savunmasızlıktan korkmuyorsunuz; bunun yerine bir üstünlük, güç ve özgüven havası yayıyorsunuz. Bu, "Alanıma saygı gösterin, ne yaptığımı biliyorum" demek gibi bir şey. Özellikle zorlu durumlarda sakin ve toparlanmış kalabilirsiniz.



Eğer liderlik rolündeyseniz bu duruş otoritenizi güçlendirir. Polis memurlarını, CEO'ları veya öğretmenleri düşünün; onlar genellikle bu duruşu saygı uyandırmak ve güveni göstermek için kullanırlar. Bu duruşa sahip kişiler, harekete geçmeden önce daha derin anlamlar üzerinde düşünmeyi ve durumları analiz etmeyi seven kişilerdir.

Temel Kişilik Özellikleri: Kendine güvenen, bağımsız, başkalarının senin hakkında ne söylediğini umursamayan, güç saçan, kendine güvenen, üstünlük sağlayan, sakin ve zorlu durumlarda kendini toparlayan.

#2 Başka Bir Kolu Arkadan Tutmak Kişilik Özellikleri

Bir eliniz arkanızda olacak şekilde başka bir kolunuzu tutarsanız kişilik özellikleriniz kendinizi biraz küçük hissettiğinizi gösterir. Bu, vücudunuzun "Hey, çok fazla yer kaplamıyorum" deme şekli gibi. Bu itaatkar duruş, kendinizi çok güvende hissetmediğinizi veya kontrolü elinizde tutmadığınızı gösteriyor. Belki kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz ya da küçük bir güvenlik battaniyesi arıyorsunuz. Kolunuzu ne kadar sıkı ve yukarıda tutarsanız, içerdeki sinirler o kadar çok uğuldar. Bu huzursuzluğun, hayal kırıklığının ve hatta belki de bir miktar stresin işaretidir.

üKendinizi güvenle ifade etmekte sıklıkla zorlukla karşılaşabilirsiniz. Çoğu zaman strese ve kaygıya duyarlı olabilirsiniz. Ayrıca çatışmalardan kaçınma, arka planda kalma veya duyguları bastırma eğiliminiz de olabilir. Bununla birlikte, size empatik olma ve başkalarının kaygılarını anlama potansiyeli veren duygulara karşı da oldukça duyarlı olabilirsiniz.



İçe dönük ve düşünceli olma eğiliminde olabilirsiniz. Gözlemi katılıma tercih ederek doğal olarak içine kapanık olabilirler. Yüksek seslerden, kalabalıklardan veya kaotik ortamlardan kolaylıkla etkilenebilirsiniz. Harekete geçmeden önce durumları analiz etmeyi tercih edersiniz ve dürtüsel kararlardan kaçınabilirsiniz.

Temel Kişilik Özellikleri: Güven eksikliği, sinirlilik ve kendinden şüphe duyma, kendini cesurca ifade etmede zorluk, strese veya kaygıya yatkın, içine kapanık, kolayca bunalmış, eleştiriye karşı oldukça duyarlı.