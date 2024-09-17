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31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gala konseri sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 00:18
31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yıl "Opera Gala Gecesi" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Sanat Rüzgarı

Festival, Türkiye'nin en iyi korunmuş antik yapılarından biri olan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlendi. Konserde, Devlet Opera ve Balesi'nin uluslararası alanda tanınmış genç opera solistleri soprano Çiğdem Soyarslan, Dilan Ayata, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik Mansuroğlu ve tenor Mert Süngü sahne aldı.

Şef Lorenzo Castriota Skanderbeg ile Unutulmaz Bir Gece

Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg, konser öncesi yaptığı açıklamada, Aspendos'ta sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu dile getirdi. Skanderbeg, "Geniş bir repertuvarla çok önemli aryalar ve düetlerin dinleyicilerle buluşacağı bir gala konseri gerçekleştireceğiz. İlk bölüm ciddi eserlerle başlayacak, ikinci bölüm ise daha neşeli ve popüler aryalarla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bir Antik Tiyatroda Sanatın Keyfi

Solist sanatçılardan Faik Mansuroğlu, Aspendos'ta sahne almanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirtti. "Böyle bir antik tiyatroda şarkı söylemek çok güzel. İzlediğiniz muhteşem bir tiyatro, performansınıza ekstra bir ruh katıyor" dedi. Mert Süngü ise bu antik tiyatronun akustiğinin etkileyici olduğunu ve sanatseverlere keyifli bir gece dilediğini ifade etti.

Festivalin Devamı

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 20 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Kuğu Gölü" balesi ile devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

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