32,500 ₺ Maaş ile 471 Temizlik Personeli Alınacak! Aile Bakanlığı İllere Göre Kontenjan Dağılımını Açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 471 Temizlik Görevlisi Alımı!



21 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak başvurular ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) 471 temizlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak alımlar için adaylardan KPSS'den en az 60 puan almış olması ve lise mezunu olması şartı aranacak.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alım Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

2022 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise seviyesinde KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı Hangi Pozisyonlara Kaç Kişi Alınacak?





Merkez Teşkilatına: 18 Temizlik Görevlisi (6 Kadın, 12 Erkek)

Taşra Teşkilatına: 453 Temizlik Görevlisi (39 Kadın/Erkek, 268 Kadın, 158 Erkek)

Şehre Göre Kontenjan Dağılımı

Detaylı şehir ve kontenjan dağılımı için ASHB resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alım Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular 21 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 11 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, [geçersiz URL kaldırıldı] adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilirler.

Önemli Notlar:

Başvuru yapmadan önce ilana detaylı bir şekilde göz atılması ve tüm şartların sağlanması önemlidir.

Eksik veya hatalı yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için ASHB resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı ziyaret edilebilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Temizlik Görevlisi Olmak İçin Son Şans!

Temizlik görevlisi alımı için başvurular 11 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Bu fırsatı kaçırmayın ve hemen başvurun!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı Ne Zaman Yapılacak? 21 Şubat - 11 Mart 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kaç Temizlik Görevlisi Alacak? 471

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? KPSS'den en az 60 puan ve lise mezunu olmak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımına Nasıl Başvurabilirim? BURADAKİ adresten e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak

Hizmetler Sınıfı Tanımı ve Maaş Durumu

Yardımcı Hizmetler Sınıfı:

Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ve genellikle hizmetli olarak görev yapan memurlar, kadro derecesi 14/2 ile ifade edilir. Bu sınıftaki memurlar genellikle ilk-ortaokul mezunudur. Bekar olan veya eşi çalışan, çocuğu olmayan memurlar bu durumda aile yardımından yararlanmamakta ve en düşük memur grubunda yer almaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfı, genellikle kamu kurumlarında temizlik ve düzenin sağlanması gibi görevleri üstlenir.

Özel Sektörde Temizlik Görevlisi Maaşları:

Özel sektörde temizlik görevlisi maaşları genellikle 17.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmektedir. Bu aralık, çalışanın deneyimi, şirketin büyüklüğü, şehir ve sektöre bağlı olarak farklılık gösterebilir.

2024 Hizmetli, Temizlik Görevlisi Maaşları:

Geçtiğimiz aylarda memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte, hizmetli olarak görev yapan personel maaşlarında da artış görülmüştür. Örneğin, bakanlıklarda hizmet vermekte olan en az lise mezunu temizlik görevlisi maaşları 32,450 TL olarak bildirilmiştir. Ancak bu durum, farklı kriterlere ve kurumlara göre değişiklik gösterebilir.