17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Rize'de Coşkuyla Başladı

Rize'de düzenlenen 17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali, Ayder Yaylası'nda renkli görüntülerle başladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:43
17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Rize'de Coşkuyla Başladı

Çamlıhemşin'de Kış Festivali Rüzgarı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" coşkuyla başladı. Festival, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla ilçenin turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nda düzenleniyor.

Renkli Gösteriler ve Yarışmalar

Festivalin ilk gününde katılımcılar, kar üstünde eğlenceli anlar yaşadı. Misafirlerin sorunsuz bir şekilde festivale katılabilmesi için milli park girişinden itibaren özel araçların geçişine izin verilmedi. Ziyaretçiler, araçlarını park ettikten sonra minibüslerle ya da yürüyerek yaylaya ulaştı.

Katılımcılar, kar üstünde horon oynama ve naylonla kayma gibi etkinliklerle keyifli anlar geçirdi. Ayrıca, kar üstünde halat çekme ve kardan adam yarışmaları gibi eğlenceli aktiviteler de düzenlendi.

Yoğun İlgi ve Eğlence

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdi Uzun, festivale olan ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Aylardır ekibimle bu etkinliğe hazırlanıyoruz. Burada helikopterle kayak yapılıyor. Buraya herkesi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Oğuzhan Reyhanoğlu, "Burada muazzam bir ortam var. Tulum ve kemençe eşliğinde eğleniyoruz." dedi. Ayrıca, Esra Batmaz isimli bir misafir, Ayder Yaylası'na ilk defa geldiğini ve yaz döneminde tekrar bölgede bulunmak istediğini ifade etti.

Festivalin Devamı

Festival, yarın düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle sona erecek. Katılımcılar, bu keyifli atmosferde güzel anılar biriktirmenin tadını çıkarıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" başladı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" başladı.

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