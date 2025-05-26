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4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta Başlıyor

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 30 Mayıs'ta başlayarak Yörük kültürünü kutlayacak.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:09
4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta Başlıyor

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta Heyecanla Başlıyor

Bu yıl 4'üncü düzenlenecek "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali", 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Döşemealtı Düzlerçamı mevkisindeki Karaman Piknik Alanı ve kentin farklı noktalarında olacak festival, Yörük kültürünün zengin renklerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin Yörük Türkmen kültürünü yaşatma adına önemli bir etkinlik haline geldiğini belirtti. Ayrıca, 29 Mayıs'ta düzenlenecek "Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu" ile Yörük Türkmen belediyeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğine dair stratejik adımlar atılacağını vurguladı.

Festivalin Başlangıç Noktası

Festival, 30 Mayıs saat 10.00'dan itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Etkinlikte geleneksel göç duası ve temsili Yörük göçü canlandırılacak.

Katılımcılar ve Etkinlik Detayları

Türk dünyasının dört bir yanından gelecek misafirlerle beraber festival, kardeşlik, dayanışma, müzik, sanat ve kültür gibi tüm güzellikleri sergileyecek. Toplam 529 katılımcı ile Türkiye dışından 25 farklı Türk devlet ve topluluğunun heyetleri, festivalde yer alacak.

Bağımsız 7 Türk devleti, özerk cumhuriyetler ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden gelecek Türk toplulukları, 25 çadırla etkinliğe renk katacak. Festivalde Yörük Türkmen kültürünün vazgeçilmez unsurları arasında yer alan halk oyunları, atlı okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ile cirit müsabakaları dikkat çekici unsurlar olacak.

Festival sırasında geleneksel el sanatlarının sergileneceği stantlarda 37 el sanatları grubundan 69 sanatçı ve zanaatkar da yer alacak.

Sahne Performansları

Festival kapsamında tanınmış şarkıcılar Kıraç, Funda Arar ve Uğur Önür sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Bu yıl 4'üncü düzenlenecek "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" 30 Mayıs-1 Haziran'da...

Bu yıl 4'üncü düzenlenecek "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" 30 Mayıs-1 Haziran'da yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek(sağda), Döşemealtı Düzlerçamı mevkisindeki Karaman Piknik Alanında kurulan çadırda basın toplantısı düzenledi, ayran ikram etti.

Bu yıl 4'üncü düzenlenecek "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" 30 Mayıs-1 Haziran'da...

Bu yıl 4'üncü düzenlenecek "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" 30 Mayıs-1 Haziran'da yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek(sağda), Döşemealtı Düzlerçamı mevkisindeki Karaman Piknik Alanında kurulan çadırda basın toplantısı düzenledi, ayran ikram etti.

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