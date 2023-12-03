41 kere maşallah sözünün altındaki gizem ortaya çıktı! Dillere pelesenk olan cümle meğer bu yüzden kullanılıyormuş

Kırk sayısı Türk toplumunda önemli bir yere sahiptir. Antik çağlardan beri 40 sayısının özel bir uğurlu sayı olduğuna ve birçok doğal canlıyı temsil ettiğine inanılıyordu. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KIRK BİR KERE MAŞALLAH NEREDEN GELİYOR

İslamiyet'te çokça kullanılan sayılar arasında kırk bulunur. Kırk-ikindi yağmurları, kırk dereden su getirmek, kırk bir kere maşallah, kırk ev kedisi, kırk para gibi deyim ve adlarda kullanılır. Kırk sayısı gök cisminin eski Mısır yörüngesindeki dönüş süresini gösterir. Tevrat kitabında aynı zamanda kişinin yaşını da gösterir. Belki de “40’ından sonra azmak” ya da “40’ından sonra saz çalma” tabiri buradan geliyor. Kırk sayısı Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber ilan edildi. İslam doğduğunda İslam'a ilk katılan 40 kişi vardı. Buna varlıklarınızın 1/40'ını zekat olarak bağışlamak da dahildir.





Bir kadının gebelik süresinin 40 hafta olması bu sayının kutsallığına olan inancı güçlendirmektedir. İnsanlar Nuh Tufanı'nın 40 günlük yağmurdan sonra meydana geldiğine inanıyorlar. Allah Hz. Adem'in kilini 40 gün yoğurdu. Mehdi'nin kıyametten önce 40 yaşında ortaya çıktığı ve kıyamet yaklaşırken bile 40 yıl boyunca Dünya'da kalacağına inanılıyor. Bu kelimenin Arapçada 41 sayısının çoğul anlamına gelmesinden dolayı kullanıldığı sanılmaktadır. Ayrıca "Kürşad ve 40 çerisi " efsanevi hikâyesinden kaynaklandığına inanılıyor. Kimileri de “41 maşallah” ifadesinin günümüze kadar gelen “40 kere maşallah” veya “40 bin kere maşallah” kelimelerinin değiştirilmiş hâli olduğunu iddia ediyor.