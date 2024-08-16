45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

2024 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, bünyelerinde ihtiyaç duydukları memur ve personel alımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu süreçte özellikle düşük KPSS puanı ile başvuru yapma imkanı sunan ilanlar büyük ilgi görüyor. Bu haberde, en az 50 ve en fazla 70 KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek güncel ilanları, başvuru şartlarını ve detayları ele alacağız.

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

Kamuya memur ve personel alımlarında başvuru yapabilmek için belirli yıllarda alınmış geçerli bir KPSS puanına sahip olmak gerekmektedir. 2024 yılı ilanları için adayların 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş ve belirli puan türlerinde başarılı olmuş olmaları gerekiyor. Bu puan türleri ve en az puan gereksinimleri şu şekildedir:

Lise Mezunları İçin (KPSSP94): En az 50 puan

Ön Lisans Mezunları İçin (KPSSP93): En az 55 puan

Lisans Mezunları İçin (KPSSP3): En az 60 puan

Bu puanlar, adayların kamuya yapılacak memur alımlarında belirlenen asgari puan şartlarını karşılayabilmesi açısından kritik önem taşımaktadır.

2024 YILI DÜŞÜK KPSS PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

2024 yılı, düşük KPSS puanı ile memur alımı yapmak isteyen adaylar için birçok fırsat sunuyor. Bu yıl, özellikle belediyeler ve üniversiteler düşük KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar arasında öne çıkıyor. Bunun yanı sıra bazı bakanlıklar ve diğer kamu kurumları da belirli pozisyonlarda düşük KPSS puanı ile alım yapmaktadır.

Belediyeler genellikle 60 KPSS puanı ile memur alımı yaparken, üniversiteler ise 50 KPSS puanı ile alım gerçekleştirmektedir. Bakanlıklar ise 60 ila 70 KPSS puanı arasında değişen şartlarla memur alımı yapmaktadır.

KİMLER MEMUR ALIMLARINA BAŞVURU YAPABİLİR?

Memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için sadece KPSS puanı yeterli değildir. Adaylardan genel ve özel nitelikler de aranır. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar geçerlidir. Bu şartlar arasında:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adayların, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olması gerekir.

Sağlık Durumu: Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gereklidir.

Güvenlik Soruşturması: Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alınmalıdır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği olmamak gerekir.

Suç Hükümlülüğü Olmamak: Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emekli aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

BELEDİYE ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIMLARI

Belediyeler tarafından yapılan zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarında ise farklı şartlar aranır. Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için ise en az 160 cm boy şartı bulunmaktadır. Ayrıca, adayların 30 yaşını doldurmamış olmaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İtfaiye eri alımlarında ayrıca kapalı alan fobisi olmamak gibi özel şartlar da yer almaktadır.

HANGİ KURUMLAR KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI YAPIYOR?

KPSS puanı ile alım yapan kurumlar, genellikle belediyeler, üniversiteler ve bakanlıklardan oluşmaktadır. İşte bazı kurumların KPSS puanı ile alım yaptığı kadrolar ve başvuru detayları:

Dicle Üniversitesi: KPSS 50 puan ile 11 kişilik kontenjan açmış olup, son başvuru tarihi 16 Ağustos 2024’tür.

Çukurova Üniversitesi: KPSS 55 puan ile 53 kişilik kontenjan açmış olup, son başvuru tarihi 16 Ağustos 2024’tür.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE): KPSS 60 puan ile 184 kişilik kontenjan açmış olup, son başvuru tarihi 30 Ağustos 2024’tür.

Alay Belediyesi: KPSS 60 puan ile 1 kişilik kontenjan açmış olup, son başvuru tarihi 3 Ekim 2024’tür.

Eleşkirt Belediyesi: KPSS 60 puan ile 1 kişilik kontenjan açmış olup, son başvuru tarihi 27 Eylül 2024’tür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): KPSS puan şartı aranan 160 kişilik kontenjan açmış olup, son başvuru tarihi 4 Eylül 2024’tür.

Türk-Alman Üniversitesi: KPSS puan şartı aranan 5 kişilik kontenjan açmış olup, son başvuru tarihi 1 Eylül 2024’tür.

MEMUR ALIMLARINA BAŞVURULAR 2024 YILINDA NEREDEN YAPILACAK?

2024 yılında memur alımlarına başvurular genellikle kurumların kendi resmi internet siteleri üzerinden veya ÖSYM’nin ilan sayfası üzerinden yapılmaktadır. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kurumların başvuru şartlarını detaylı bir şekilde incelemeleri ve başvurularını buna göre tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.