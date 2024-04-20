5 kg un, 5 litre ayçiçek yağı indirimli fiyatta! BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM, tüketicilerin gözdesi olan haftalık indirimlerinde yine iddialı. 16-22 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel kataloğu, mutfaklara ve evlere ferahlık katacak ürünlerle dolu.

Bu haftanın öne çıkan indirimleri arasında, temel gıda maddeleri başı çekiyor. Ayçiçek yağı, un, pirinç, salça gibi ihtiyaçların yanı sıra birçok sevilen ürün de raflarda yerini alacak. Vita Bitkisel Susuz Yağ'dan, Torku Tam Buğday Unlu Yulaflı Kakao Kremalı Bisküvi'ye kadar geniş bir yelpazede ürün seçenekleri sunuluyor.









İndirim kataloğunda dikkat çeken diğer ürünler arasında süt ve süt ürünleri, peynir çeşitleri, hazır gıdalar, turşu ve salça gibi ev ihtiyaçları da bulunuyor. Ayrıca, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de cazip indirimler mevcut.

Bu fırsatlarla dolu haftalık kampanya, tüketicilere bütçe dostu alışveriş imkanı sunarken, BİM'in müşteri memnuniyetine olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor. Dolayısıyla, 16-22 Nisan tarihleri arasında BİM mağazalarına uğramak, ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olabilir.