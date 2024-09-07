52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali Düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yerel belediye tarafından 52. kez düzenlenen Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali, bu yıl Üç Güzeller mevkiinde gerçekleştirildi.

Festen Önceki Hazırlıklar

Festival alanında yapılan etkinlik, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri ile renklendi. Bu muhteşem başlangıçla ziyaretçiler, bağcılığın ve yerel kültürün önemini deneyimleme fırsatı buldular.

Yetkililerin Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, bağcılığın bölge için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu kültür, bölgemize sosyal ve ekonomik katkılar sağlamaktadır. Bu etkinlik sadece bir tarım festivali değil, aynı zamanda dostlukların pekiştiği bir kültür festivalidir. Tarihi ve doğal güzelliklerle birlikte bu etkinlik bölgemizi öne çıkaracaktır." dedi.

Belediye Başkanlarının Vurguları

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise festivalin sosyal ilişkiler açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Arı, "Bu etkinlik, yerel halkın tarihine, kültürüne ve bağcılık geleneğine olan tutkusunun yanında, bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekmektedir. Kapadokya'nın büyüsü, sadece burada, Nevşehir'de yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Yerel Üreticilere Destek

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, tüm çiftçilere bereket dileyerek, festivalin yerel üreticileri desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Festival alanındaki stantlarda, ilçeye bağlı köylerden gelen yöresel ürünler sergilendi ve ziyaretçilere pekmez kaynatma etkinlikleri sunuldu. Bu sayede, hem yerel kültürel değerler tanıtıldı hem de katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sağlandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından "52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" gerçekleştirildi. Üç Güzeller mevkisindeki festival alanında düzenlenen etkinlikte, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekibi sahne aldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından "52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" gerçekleştirildi. Üç Güzeller mevkisindeki festival alanında düzenlenen etkinlikte, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekibi sahne aldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından "52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" gerçekleştirildi. Üç Güzeller mevkisindeki festival alanında düzenlenen etkinlikte, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekibi sahne aldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından "52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" gerçekleştirildi. Üç Güzeller mevkisindeki festival alanında düzenlenen etkinlikte, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekibi sahne aldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından "52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" gerçekleştirildi. Üç Güzeller mevkisindeki festival alanında düzenlenen etkinlikte, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekibi sahne aldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından "52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" gerçekleştirildi. Üç Güzeller mevkisindeki festival alanında düzenlenen etkinlikte, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekibi sahne aldı.