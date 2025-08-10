DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.819.413,79 -1,54%

540. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mehmet Çelebi Oldu

540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Mehmet Çelebi kazandı ve 80 bin liralık ödül aldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 20:30
540. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mehmet Çelebi Oldu

540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Tamamlandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı kazanan isim Mehmet Çelebi oldu. Karaisalı Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir coşku ile sona erdi.

Sporcuların Mücadelesi

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 800 sporcu, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık finalinde ise Mehmet Çelebi, rakibi Hüseyin Civelek ile karşı karşıya gelerek rakibini yenmeyi başardı.

Ödül Töreni ve Gelecek Planları

Ödül töreninde, Mehmet Çelebi başpehlivanlık unvanıyla birlikte 80 bin lira para ödülü kazandı. Müsabakalar sonrasında toplam 852 bin lira değerindeki ödüller, güreşçilere protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ayrıca, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, gelecek yıl düzenlenecek festivalin güreş ağası olarak seçildi. Güreş severler için unutulmaz anlara sahne olan bu organizasyon, gelecek yıllarda da devam edeceği müjdesini verdi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde...

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Mehmet Çelebi oldu. Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde...

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Mehmet Çelebi oldu. Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
540. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mehmet Çelebi Oldu
2
Stratonikeia Antik Kenti'nde 1900 Yıl Sonra Roma Hamamına Su Aktı
3
Bu detaya kimse dikkat etmiyor! Fişi prizden çektikten sonra 1 dakika bekleyin: Nedenine inanamayacaksınız
4
Kıraç, Adana'nın Kızıldağ'ında Muhteşem Bir Konser Verdi
5
22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Romeo ve Juliet' ile Devam Ediyor
6
Murat Kekilli Kahramanmaraş'ta Konser Verdi
7
Rafet El Roman, 'Bitmedi Eziyetin' İçin Kapadokya'da Klip Çekti

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı