540. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mehmet Çelebi Oldu

540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Tamamlandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı kazanan isim Mehmet Çelebi oldu. Karaisalı Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir coşku ile sona erdi.

Sporcuların Mücadelesi

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 800 sporcu, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık finalinde ise Mehmet Çelebi, rakibi Hüseyin Civelek ile karşı karşıya gelerek rakibini yenmeyi başardı.

Ödül Töreni ve Gelecek Planları

Ödül töreninde, Mehmet Çelebi başpehlivanlık unvanıyla birlikte 80 bin lira para ödülü kazandı. Müsabakalar sonrasında toplam 852 bin lira değerindeki ödüller, güreşçilere protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ayrıca, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, gelecek yıl düzenlenecek festivalin güreş ağası olarak seçildi. Güreş severler için unutulmaz anlara sahne olan bu organizasyon, gelecek yıllarda da devam edeceği müjdesini verdi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Mehmet Çelebi oldu. Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Mehmet Çelebi oldu. Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.