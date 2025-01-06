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Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan, 25. Ölüm Yılında Anıldı

Mehmet Akif İnan, ölümünün 25. yılında Şanlıurfa'da mezarı başında düzenlenen anma töreniyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:16
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan, 25. Ölüm Yılında Anıldı

Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan, 25. Ölüm Yılında Anıldı

Kudüs Şairi olarak tanınan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 25. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönü ile ilgili konuşmalar yapıldı. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akif İnan'ın okuyan, yazan, düşünen ve eser bırakan bir eğitimci olduğunu vurguladı. Cevheri, İnan'ın 60 yıllık ömründe kalemiyle ve kelamıyla bir mücadelenin içinde olduğunu belirterek, onun emanetine sahip çıkmak için mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.

Anma törenine, İnan'ın ailesi, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile İnan'ın sevenleri katıldı. 6 Ocak 2000'de vefat eden İnan, Mescid-i Aksa şiiriyle de tanınmaktadır.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı...

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 25. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı...

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 25. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

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