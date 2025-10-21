Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Türkiye'de milyonlarca eski tip sürücü belgesi sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme süresinde son 10 güne gelindi. 31 Ekim 2025 Cuma mesai bitiminden sonra, bugüne kadar uygulanan 15 TLlik yenileme ücreti, 1 Kasım 2025 itibarıyla 7 bin 438 TL'ye yükselecek.

Ücrette büyük artış ve hangi vatandaşlar etkileniyor?

Eski tip ehliyetlerini yeni tip çipli sürücü belgesiyle değiştirmek isteyenler için verilen sürenin sona ermesine sayılı gün kaldı. Mevcut durumda süresi dolan veya yenilemek isteyenler 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı) ödeyerek işlemi tamamlayabiliyor.

Ancak 31 Ekim 2025 tarihine kadar başvurmayanlar, 1 Kasım 2025 sonrasında indirimli tarifeden yararlanamayacak. Bu tarihten itibaren yapılacak başvurularda, "ilk kez ehliyet alan" veya "sınıf yükselten" sürücülerle aynı ücret tarifesi uygulanacak; 2025 yılı için B sınıfı ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı toplamı 7 bin 438 TL olarak belirlendi. Bu durum, mevcut 15 TLlik ücrete kıyasla yaklaşık %49.486 (yüzde 49 bin) zam olarak yansıyacak.

Randevular doldu, nüfus müdürlükleri kuyrukta

Sürenin daralmasıyla birlikte randevu sistemlerinde yoğunluk arttı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVI) randevu sistemi yoğun talep alıyor. Vatandaşlar Alo 199 çağrı merkezi ve nvi.gov.tr üzerinden boş randevu bulmakta zorlanıyor; nüfus müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, sistemlerin son günlerde aşırı yüklenebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara acele etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler

Eski Tip Sürücü Belgesi: Başvuru sırasında eski ehliyetin aslı teslim edilecektir.

Sürücü Sağlık Raporu: Aile hekimlerinden, devlet hastanelerinden veya yetkili özel sağlık kuruluşlarından alınmış "Sürücü Olur" ibareli sağlık raporu.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz, 1 adet biyometrik fotoğraf.

15 TL Yenileme Ücreti Dekontu: Vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara veya PTT şubelerine yatırılan 15 TL'lik (13 TL değerli kağıt + 2 TL vakıf payı) ücretin ödendiğine dair makbuz veya dekont.

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı: Geçerli bir kimlik belgesi.

Adres Bilgisi: MERNİS sisteminde kayıtlı güncel adres bilgisi (genellikle sistemden otomatik olarak teyit edilir).

Yeni ehliyet ne zaman teslim ediliyor?

Randevu günü nüfus müdürlüğüne gidip belgelerini teslim eden ve parmak izi veren başvurular anında onaylanıyor; eski ehliyetler geçersiz kılınıyor ve sürücüye 15 gün geçerli Geçici Sürücü Belgesi veriliyor. Yeni tip çipli sürücü belgesi ise başvuru tamamlandıktan sonra birkaç gün içinde basılarak PTT Kargo aracılığıyla başvuru sahibinin MERNİS'te kayıtlı adresine teslim ediliyor.

Vatandaşların, olası mağduriyetleri önlemek için belirtilen son tarihe kadar başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri randevu saatinden önce hazırlamaları önem taşıyor.