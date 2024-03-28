Bist 100
8.998,76 2%
DOLAR
32,33 0,24%
EURO
35,08 -0,16%
ALTIN
2.270,72 0,2%

55 ile lapa lapa kar yağacak! O saatler arasında dışarı çıkan felaketi yaşayacak

Ülkemiz kar yağışı etkisi altında! Peki kar daha kaç gün boyunca devam edecek? Okullar tatil olacak mı? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 28.03.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:29
55 ile lapa lapa kar yağacak! O saatler arasında dışarı çıkan felaketi yaşayacak

Türkiye'nin birçok bölgesi, baharın yaklaştığı bu günlerde beklenmedik bir hava olayıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarılarına göre, ülkenin geniş bir kesiminde kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla karşılaşılması bekleniyor.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkileyerek birçok ilde okulların tatil edilmesine neden oldu. Ancak bu durum sadece Doğu Anadolu ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Hafta sonu itibarıyla iç Ege, Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin de yoğun kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, beklenen kar yağışı sayısı 67'ye yükseldi. Vatandaşlar, Mart ayının son günlerinde dahi kazma ve küreklerini hazır tutmalılar. Dondurucu soğuklar ve kar yağışı, baharın ortasında olmasına rağmen ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alabilir. Uzmanlar, bu sıra dışı hava koşullarının günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar.

türkiyede bahar ayında kar yağışı

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için 17 ilde sarı kodlu uyarıda bulunarak, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine ve sağanak yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor.

MGM'nin uyarılarına göre, Türkiye'nin birçok ili kar yağışıyla kaplanmaya hazırlanıyor. Özellikle Doğu Anadolu'da eğitim ve öğretime ara verildiği, başkent Ankara'da ise kar sürpriziyle karşılaşıldığı bildiriliyor. Bu nedenle, vatandaşların kışlık giysilerini yeniden hazırlamaları ve ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

Türkiye'nin bahara adım attığı şu günlerde, beklenmedik kar yağışıyla birlikte doğanın ve insanların karşılaştığı sıra dışı bir durum yaşanıyor. Soğuk havanın sürpriz ziyareti, vatandaşları alarma geçirirken, kar altında kalan şehirlerde yaşam adeta beyaza bürünüyor. Bu beklenmedik durum, hem insanların günlük yaşamını etkilerken hem de doğal çevreye farklı bir atmosfer katıyor. Kar yağışları, baharın gelmesiyle birlikte kışın son bir veda selamı niteliğinde. Ancak, kar yağışının keyfini çıkarırken olası olumsuzluklara karşı da tedbirli olmak gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

400.000 TL taşıt kredisinde faizler düşürüldü! Halkbank bol keseden taksitli veriyor

400.000 TL taşıt kredisinde faizler düşürüldü! Halkbank bol keseden taksitli veriyor

Hyundai Mart ayının son golünü attı! i20 modelinde yeni fiyat listesi baş döndürdü

Hyundai Mart ayının son golünü attı! i20 modelinde yeni fiyat listesi baş döndürdü

En sinir bozan, sevimsiz burçlar dbelli oldu! Onlara tahammül etmek mümkün değil

En sinir bozan, sevimsiz burçlar dbelli oldu! Onlara tahammül etmek mümkün değil

O banka kemerleri sıktı! Kredi kartı taksitleri kaldırılacak deniliyordu: Olan oldu

O banka kemerleri sıktı! Kredi kartı taksitleri kaldırılacak deniliyordu: Olan oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
6
Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor
7
Kamuda 39 bin TL maaşla personel alımı başlatıldı! KPSS'li KPSS'siz dev fırsat

400.000 TL taşıt kredisinde faizler düşürüldü! Halkbank bol keseden taksitli veriyor

İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Hyundai Mart ayının son golünü attı! i20 modelinde yeni fiyat listesi baş döndürdü

A101'de 1 kg peynir 134 TL'ye düştü! Stok yaptıran indirime poşetini alan koşuyor

O banka kemerleri sıktı! Kredi kartı taksitleri kaldırılacak deniliyordu: Olan oldu

55 ile lapa lapa kar yağacak! O saatler arasında dışarı çıkan felaketi yaşayacak

Kamu Bankaları öncülük etti! ING Bank'ta emekli promosyon revizesini bugün sundu!

KPSS 60 puanla Bakanlık personel alımına çıktı! Başvurular internetten yapılacak

En düşük emekli maaşını geçecek getiri! Yatırımı olan yaşadı: 11.868 TL ödeniyor

Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL

Emekliye 3'lü ödeme cepleri dolduracak! Sabah erken saatlerde flaş rakam açıklandı

En sinir bozan, sevimsiz burçlar dbelli oldu! Onlara tahammül etmek mümkün değil