55 ile lapa lapa kar yağacak! O saatler arasında dışarı çıkan felaketi yaşayacak

Türkiye'nin birçok bölgesi, baharın yaklaştığı bu günlerde beklenmedik bir hava olayıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarılarına göre, ülkenin geniş bir kesiminde kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla karşılaşılması bekleniyor.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkileyerek birçok ilde okulların tatil edilmesine neden oldu. Ancak bu durum sadece Doğu Anadolu ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Hafta sonu itibarıyla iç Ege, Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin de yoğun kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, beklenen kar yağışı sayısı 67'ye yükseldi. Vatandaşlar, Mart ayının son günlerinde dahi kazma ve küreklerini hazır tutmalılar. Dondurucu soğuklar ve kar yağışı, baharın ortasında olmasına rağmen ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alabilir. Uzmanlar, bu sıra dışı hava koşullarının günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar.





Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için 17 ilde sarı kodlu uyarıda bulunarak, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine ve sağanak yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor.

MGM'nin uyarılarına göre, Türkiye'nin birçok ili kar yağışıyla kaplanmaya hazırlanıyor. Özellikle Doğu Anadolu'da eğitim ve öğretime ara verildiği, başkent Ankara'da ise kar sürpriziyle karşılaşıldığı bildiriliyor. Bu nedenle, vatandaşların kışlık giysilerini yeniden hazırlamaları ve ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

Türkiye'nin bahara adım attığı şu günlerde, beklenmedik kar yağışıyla birlikte doğanın ve insanların karşılaştığı sıra dışı bir durum yaşanıyor. Soğuk havanın sürpriz ziyareti, vatandaşları alarma geçirirken, kar altında kalan şehirlerde yaşam adeta beyaza bürünüyor. Bu beklenmedik durum, hem insanların günlük yaşamını etkilerken hem de doğal çevreye farklı bir atmosfer katıyor. Kar yağışları, baharın gelmesiyle birlikte kışın son bir veda selamı niteliğinde. Ancak, kar yağışının keyfini çıkarırken olası olumsuzluklara karşı da tedbirli olmak gerekiyor.