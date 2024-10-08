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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Balinanın Bilgisi' Filmi Dünyaya Merhaba Dedi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Önder Şengül'ün yeni filmi "Balinanın Bilgisi" dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:23
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Balinanın Bilgisi' Filmi Dünyaya Merhaba Dedi

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Balinanın Bilgisi' filmi gösterildi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, izleyicilerle buluşan 'Balinanın Bilgisi' filmi büyük ilgi gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirilen festival, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Filmin Dünya Prömiyeri Yapıldı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında, Yönetmen ve Senarist Önder Şengül’ün eseri olan 'Balinanın Bilgisi'nin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Film, Muğla'nın bir dağ köyünde, dokuz aylık hamile bir kadın ile köyün muhtarı arasındaki gerilimi konu alıyor.

Gülsüm'ün Zorlu Mücadelesi

Filmde, oyuncular Özge Cevher Yüksel, Şamil Kafkas ve Ozan Öncel sahne aldı. Senaryonun merkezindeki karakter Gülsüm, köydeki diğer erkeklerin madenlerde çalışmaya gitmesiyle oluşan duruma karşı çıkan tek kişidir. Doğayla iç içe yaşayan Gülsüm, köyün dışındaki küçük evinde kızıyla yaşamaktadır. Ancak bu durum, çevresi tarafından hoş karşılanmamaktadır.

Çekim Süreci ve Zorluklar

Filmin gösterimi sonrası, Yönetmen Önder Şengül ve oyuncularla yapılan söyleşide, Şengül, sinema sektöründen uzaklaşarak kırsala yerleştiğini anlattı. Gülsüm’ün hikayesini duyduğunda etkilenip filmi çekmek için gerekli desteği bulamadığını ifade eden Şengül, benzer kaderi paylaşan sinemacılarla birlikte filmi tamamladıklarını belirtti.

Oyuncu Özge Cevher Yüksel de benzer bir süreçten geçtiğini, çekimler öncesinde uzun bir prova süreci yaşadıklarını vurguladı. Yüksel, "Köyde provalar yaparak, Gülsüm'ün hissettiği duyguları yansıtmayı amaçladık" dedi.

Filmin Teması

'Balinanın Bilgisi' filminde, Gülsüm, muhtar tarafından tecrit edilerek köylülerle alışveriş yapması yasaklanır ve doğum zamanı gelir. Bu zorlu durumda ya mevcut sisteme uyum sağlayacaktır ya da doğanın gücüne güvenerek kendi yolunu seçecektir.

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