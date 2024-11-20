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44 İle müjde geldi! 27 Kasım’da 48 ay vadeli yüzde 25 peşinat ile TOKİ satışları başlayacak!

TOKİ, konut sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:51
44 İle müjde geldi! 27 Kasım’da 48 ay vadeli yüzde 25 peşinat ile TOKİ satışları başlayacak!

TOKİ, konut sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Özellikle de yatırım yapmak isteyen ya da dar gelirli vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir program kapsamında arsa satışları için startın verildiği açıklandı. Türkiye’nin konut projeleri ile tanınan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 27-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği büyük arsa satışını resmi web adresinden duyurdu. Bahsi geçen tarihler aralığında düzenlenecek açık artırmayla, Türkiye'nin 44 ilinde toplam 882 arsa satışa sunulacağı belirtildi. Yapılan açıklamalarda yaklaşık 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli ise 19 milyar 944 milyon lira olarak belirlendi. 

TOKİ’den 882 Arsa programı açıklaması geldi 

TOKİ’nin gerçekleştireceği açık artırma ile satışa sunulacak toplam arsa sayısının 882 adet olduğu ifade edilirken, gerek fiyatları gerekse de Satışlarda sağlanan peşinat seçenekleri, yatırımcıları teşvik edecek şekilde ayarlanmış bulunuyor. TOKİ arsaları, yüzde 25 peşinat ödemesi durumunda vade 48 ay olarak belirlenirken, yüzde 40 peşinatla vade süresi 36 ay olarak uygulanacak.  

44 İle müjde geldi! 27 Kasım’da 48 ay vadeli yüzde 25 peşinat ile TOKİ satışları başlayacak!

TOKİ arsa satışları 44 ilde olacak 

Arsa satışları, Türkiye'nin hemen her köşesini kapsayacak şekilde planlandı. Adana'dan Van'a kadar 44 ilde yer alan arsalar, farklı büyüklük ve konumlarda bulunuyor. Bu da alıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun seçenekler bulmasını kolaylaştıracak. 

TOKİ Arsa satışı başvuruları 

Açık artırmalar, 27, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, ayrıca "www.emlakmuzayede.com adresinden online olarak da teklif verebilecekler. 

Hangi illerde arsa satışı olacak? 

Açık artırmalar sırasında arsaların hangi illerde satışa sunulacağı da merakla takip ediliyor. 7 Kasım tarihinde Adana, Ağrı, İstanbul, İzmir gibi şehirlerdeki arsalar satışa çıkacak iken 28 Kasım’da ise Ankara, Bursa, Hatay'daki arsalar, 29 Kasım’da ise Kayseri, Konya, Mardin’de müzayedeler yapılacak.  

 

 


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