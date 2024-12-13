Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

2024 Yılına Veda Ederken Büyük Fırsat

Tarım Kredi Kooperatifleri, müşterilerine özel büyük bir kampanya ile 2024 yılına veda ediyor. 02 - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, Tarım Kredi Market’ten alışveriş yapacakları hayli memnun edecek.

500 TL'ye Kadar Bankkart Lira Hediye!

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Tarım Kredi Market ve Ziraat Bankası ortaklığında yürütülen kampanya kapsamında, alışverişlerin bankkart ile tamamlanması durumunda toplamda 500 TL’ye kadar Bankkart lira hediye edilecek.

Kampanya Detayları

Kampanya dahilinde tek seferde yapılacak 1.000 TL ve üzerindeki her alışveriş için 100 TL Bankkart Lira hediye edilecek ve toplamda bu miktar 500 TL’ye kadar çıkabilecek. Müşteriler, 5 ayrı alışverişte birikim yaparak kampanyadan en üst düzeyde ödeme alabilirler.

Kampanyadan Nasıl Faydalanılır?

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan kampanya, 31 Aralık 2024'e kadar sürecek. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kampanyaya dahil olmadan harcama yapılmaması gerektiği. Kampanyaya kaydolmak için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

Alışverişlerde Bankkart Lira Kullanımı

Kampanya sonrasında, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde alışveriş yaparak hediye Bankkart Lira kazanma fırsatı elde edilecektir. Kazanılan Bankkart Lira'lar, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki tüm alışverişlerde kullanılabilir.

Yılbaşı alışverişinde cüzdan dostu bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor. En üst seviyede faydalanmak için 5 defa 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapılması gerektiğini unutmayın!