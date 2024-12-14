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Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

Emekliler, 2025 yılındaki maaş zammını umutla bekliyor. Seyyanen zam ve ek artış talepleri gündemde.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:29
Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

Emekliler 2025 Yılı Zam Beklentisini Merakla Bekliyor

Emeklinin aklındaki birçok soru işareti, seyyanen zam ve refah payı eklemelerinin gelebilecek mi sorusunu gündeme taşıyor. Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan tarafından yapılan son açıklamalar, emekli maaşlarına yönelik ek artış planlarının kapıda olduğuna dair umut vermekte.

Emekli Zamında Yeni Başlangıç Mı Olacak?

2025 yılına dair emekli maaşlarında artış beklentileri, Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon verileri ile netlik kazanması bekleniyor. Çalışkan, "2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez" diyerek emeklilerin beklentilerine dair önemli vurgular yaptı.

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

Emekliye Seyyanen Zam Olacak Mı?

Geçtiğimiz yıldan bu yana süregelen seyyanen zam beklentisi, emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiği göz önüne alındığında daha fazla önem kazanıyor. Emeklilerin alım gücünü korumak için bu talep sürekli gündemde yer alıyor.

TÜM EMEK DER'in TÜFE Beklentisi

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ilgili önemli sorunlara dikkat çekti. Çalışkan, "TÜFE bizim emeklinin TÜFE'si ile birbirini tutmuyor. TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir, eritmeye de devam edecektir" diyerek maaş zamları arasındaki uyumsuzluğa vurgu yaptı.

Emeklinin Taban Maaşı Ne Olacak?

Satılmış Çalışkan’ ın dikkat çektiği çarpıcı açıklamalar, emeklilerin zor durumda olduğunu ortaya koydu. Emeklilerin alım gücünün her geçen gün eridiğini belirten Çalışkan, 2025 yılında TÜFE artışına ek olarak seyyanen 10 bin TL zam yapılması gerektiğini vurguladı.

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