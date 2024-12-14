Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Konut Kredisi Seçenekleriyle 2025 Yılına Hazırlık

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönüşme yolunda önemli adımlar atıyor. Artan konut fiyatları ve değişen ekonomik koşullarla beraber, bankaların sunduğu konut kredisi kampanyaları büyük ilgi çekiyor. Milyonlarca vatandaş, kredi faiz oranları ve ödemelerdeki esneklik ile ev sahibi olmayı hedefliyor.

Farklı Faiz Oranlarıyla Banka Banka İnceleme

120 ay vade ve 1 milyon TL tutarındaki konut kredileri için bankaların sunduğu faiz oranları dikkat çekiyor. Örneğin, QNB, %2,84 faiz oranı ile 29.421,45 TL aylık taksit imkanı sunarak en cazip seçeneklerden biri haline geliyor. Diğer yandan Odea Bankası ise %6,99’luk faiz oranı ile en yüksek taksit tutarlarını talep ediyor.

Aşağıda, bazı bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları ve aylık taksit miktarları yer alıyor:

Akbank: %2,89 – Aylık Taksit: 29.878,54 TL

%2,89 – Aylık Taksit: 29.878,54 TL Albaraka Türk: %3,00 (Kâr Payı) – Aylık Taksit: 30.889,92 TL

%3,00 (Kâr Payı) – Aylık Taksit: 30.889,92 TL Garanti BBVA: %3,03 – Aylık Taksit: 31.167,07 TL

%3,03 – Aylık Taksit: 31.167,07 TL İş Bankası: %3,10 – Aylık Taksit: 31.815,84 TL

%3,10 – Aylık Taksit: 31.815,84 TL ING: %3,24 – Aylık Taksit: 33.121,69 TL

%3,24 – Aylık Taksit: 33.121,69 TL Yapı Kredi: %3,61 – Aylık Taksit: 36.619,41 TL

%3,61 – Aylık Taksit: 36.619,41 TL Ziraat Bankası: %3,09 – Aylık Taksit: 31.722,98 TL

%3,09 – Aylık Taksit: 31.722,98 TL VakıfBank: %3,30 – Aylık Taksit: 33.684,53 TL

%3,30 – Aylık Taksit: 33.684,53 TL Halkbank: %3,40 – Aylık Taksit: 34.626,53 TL

%3,40 – Aylık Taksit: 34.626,53 TL DenizBank: %4,21 – Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Belirtilen faiz oranları, bankalar tarafından sunulan örnek teklillerdir. Gerçek faiz oranları, müşterinin kredi notu, gelir durumu ve ipotek edilen gayrimenkulün değerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. En iyi teklifi alabilmek için tercih ettiğiniz bankayı ziyaret etmeniz önerilmektedir.