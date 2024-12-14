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Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Hayhay ve Sightverse iş birliğiyle, alışveriş fişlerinizi göndererek anında iade alın! Yeni dönem başladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 12:32
Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Alışveriş Fişlerinde Dönüşüm: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Finansal teknolojinin gelişimi, beraberinde birçok yeniliği getiriyor. Hayhay ve Sightverse Payment Media Network'ün iş birliği ile tanıtılan 'Fiş Gönder Kazan' özelliği, market alışverişlerinizden elde edilen nakit iadelerinin anında Hayhay cüzdanlarına aktarılmasını sağlıyor.

Yeni Uygulama ile Kazanın!

Bu yenilikçi uygulama sayesinde alışveriş fişlerinizi WhatsApp üzerinden kolayca göndererek, kazançlarınızı hızlıca cüzdanınıza aktarabileceksiniz. Artık, her alışverişle elde edilecek geri iade fırsatları eskiye dönüyor.

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Hızlı ve Pratik Nakit İade Deneyimi

Hayhay’ın Fiş Gönder Kazan hizmeti, kullanıcıların alışveriş fişlerini basit bir yöntemle ileterek kazandıkları nakit iadelerine ulaşmalarını sağlıyor. Günlük market alışverişlerinde kampanyalı ürünlerden yararlanarak, bu kazançlarını anında Hayhay cüzdanına aktarabilirsiniz. Böylece tasarruf etmenin ve geri iade almanın avantajlarını yaşayacaksınız.

Hayhay Büyümeye Devam Ediyor

Hayhay, birkaç yıl içinde kullanıcı sayısını bir milyona yaklaştırarak Türkiye’nin en çok tercih edilen fintech platformları arasında yer almayı başardı. Fiş Gönder Kazan uygulaması ile kullanıcılar, pratik ve verimli bir finans deneyimi yaşarken, markalarla da iletişimleri güçleniyor.

Berk Çağlayan'dan Değerli Açıklama

Hayhay Genel Müdürü Berk Çağlayan, bu program ile ilgili olarak, "Sightverse ile gerçekleştirdiğimiz Fiş Gönder Kazan entegrasyonu, kullanıcılarımızın finansal deneyimlerini daha da geliştirme hedefimizin bir parçası. Hayhay olarak, kullanıcılarımıza hem kazandıran hem de hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmayı sürdüreceğiz" şeklinde bilgi verdi.

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