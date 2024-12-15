BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı!

BİM, 20 Aralık 2024 tarihini etkin bir alışveriş fırsatıyla süslüyor. Yeni aktüel ürünler kataloğuyla karşımıza çıkan BİM, indirimli ürünleriyle müşterilerini sevindiriyor.

Uygun Fiyatlarla Alışveriş Keyfi

Bu haftanın aktüel kataloğu, alışveriş severler için kaçırılmayacak fırsatlarla dolu. BİM’in Cuma günü sunacağı ürünler, hesaplı alışveriş yapmak isteyenlere hitap ediyor. Eğer siz de ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak istiyorsanız, BİM’in aktüel kataloglarını gözden geçirmeyi unutmayın.

20 Aralık İndirimleri ve Yeni Ürünler

20 Aralık’ta öne çıkan indirimli ürünlerin başında Fakir otomatik Türk kahve makinesi yer alıyor. Bu ürün, 6 taksit imkanı ile sadece 1.299 lira. Ayrıca, Dijitsu 32 inç HD Ready TV fiyatıyla 4.375 lira ve Senna 55 inç Ultra HD Google TV ise 12.995 lira olarak değişiyor. Şarjlı kablosuz süpürge Heifer Quiclean Pro ise 4.299 lira ve 5 yıl motor garantisi ile dikkat çekiyor.

Fırsatlar ve Kampanyalar Devam Ediyor

Bu hafta raflarda yer alacak diğer ürünler arasında Polosmart markalı saç şekillendirici ve maşa setleri de bulunuyor. Burun ve kulak kılı düzeltme makinesi 115 lira, led ışıklı cımbız 79 lira, ve akım korumalı priz 299 lira fiyatlarıyla indirim listelerinde yer alıyor. Mutfak gereçleri de listeye dahil; LAV markalı cam ürünler ve emaye setler de dikkat çekiyor. Örneğin, emaye yuvarlak saklama kabı seti 449 lira, kızartma tenceresi 379 lira ve çaydanlık 599 lira fiyat etiketine sahip.

Yılbaşı Temalı Ürünler Sizi Bekliyor

Yılbaşı yaklaşırken, Dagi markalı pijama takımları da raflarda yer alacak. Kadın pijamaları 439 lira, erkek pijamaları 459 lira, çocuk pijamaları ise 349 lira olarak satışa sunulacak. Altında çift kişilik nevresim seti 559 lira fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM’in sunduğu bu fırsatlar, hem şık hem de kullanışlı ürünlerle alışveriş severler için çeşitli avantajlar sağlıyor. 20 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu, kaçırılmayacak fırsatlarla dolu!