Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Asgari Ücret Zammında Gizli Artış

Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmalar, asgari ücret artışlarına yansırken, bu durum birçok harcama kalemini etkiliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, asgari ücret artışının yanı sıra sigorta primlerinin de yükseldiğini belirterek esnafın üzerindeki yükün arttığını ifade etti.

Esnaf İçin Büyük Bir Yük

Palandöken, her yıl karşılaşılan bu durumun artık esnaf için dayanılmaz hale geldiğini belirtti. "En düşük sigorta priminin 6500 TL'ye ulaşması, esnafın belini büktü. Hem kendi sigortasını hem de çalışanlarının sigortasını ödemeye çalışan esnaf, bu yükün altında eziliyor," dedi. Bu durumun hem esnaf hem de ülke ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İstihdam Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Asgari ücret artışı ile birlikte yükselen sigorta primlerinin esnafın işçi çıkarma ve yeni istihdam yaratma kararlarını olumsuz etkilediğini belirten Palandöken, "Sigorta primlerindeki bu yük, esnafı yeni eleman alımından alıkoyuyor. Bu durum, ülkemizin zaten yüksek olan işsizlik oranını daha da artıracak bir tehlike," uyarısında bulundu.

Bağ-Kur’lu Emeklilere Etkisi

Aktif çalışan esnafın yanı sıra, Bağ-Kur'lu emekliler de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Palandöken, "Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıkları da sigorta prim ödemelerine göre belirleniyor. Primlerin artması, emeklilerin gelirlerinin de düşmesine neden olacak," diye konuştu.