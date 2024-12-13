ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

ŞOK Market'te Deterjan Fırsatları

ŞOK Market, bu hafta müşterilerine temizlik ürünlerinde büyük bir indirim kampanyası sunuyor. 11 Aralık 2024 tarihinden itibaren başlayan bu kampanya ile markalı sıvı deterjan fiyatlarında dev indirimler dikkat çekiyor. Bu hafta, özellikle kadınların ilgisini çeken Tursil, Fairy, Persil ve OMO gibi popüler markalar, ŞOK raflarında uygun fiyatlarla tüketicileri bekliyor.

Deterjan İndirimleri

11-17 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan şok indirimler, temizlik alışverişi yapacaklar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İşte bu dönemdeki indirimli fiyatlar:

Tursil Jel Deterjan: 159 TL'den 119 TL'ye

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü: 212 TL

Persil 2695 ml Deterjan: 221 TL'den 169 TL'ye

Persil 189 TL'den 142 TL'ye

OMO: 194 TL'den 146 TL'ye

25 TL Üzeri İndirimli Ürünler

ŞOK Market ayrıca kasa arkası indirimli ürünler ile de müşterilerini mutlu ediyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan indirimli ürünlerden bazıları şunlardır:

Heinz Ketçap 570 gr + Mayonez 505 gr: 99 TL

3'lü Nestle 1927 Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata: 99 TL

6x180 ml Danone Kakaolu Süt: 43 TL

170 gram Ülker Rulokat: 39 TL

750+200 ml Johnson's Bebek Şampuanı: 89 TL

Bu kampanyalarla birlikte ŞOK Market, temizliği uygun fiyatlarla sağlamak isteyenlerin gözde adresi olmaya devam ediyor. Kaçırmayın!