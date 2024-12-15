A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında!

A101, 19 Aralık 2024 tarihli aktüel ürün kataloğuyla büyük indirimler sunarak müşterilerine avantajlar sağlıyor. Kaçırılmayacak fırsatlar ve alım gücünü destekleyen ürün seçenekleriyle dolu bu katalog, perşembe günü müşterileriyle buluşacak. Yıl sonuna yaklaşırken, siz de avantajlı fiyatları yakalama fırsatını kaçırmayın!

Büyük İndirimler ve Sürprizler

A101, 19 Aralık 2024 aktüel ürün kataloglarında büyük sürprizlerle dikkat çekiyor. Müşterilerinin bütçesini korumayı hedefleyen A101, hemen hemen her ihtiyaca yönelik ürün alternatifleri sunarak alışveriş keyfini artırıyor. Aktüel ürünler her hafta yenileniyor.

Motosiklet Fırsatları

19 Aralık katalogunda motosikletler ön planda. ReVolt RSX3 125 cc motosiklet 61.990 TL fiyatla raflarda yer alacak. Ayrıca, bu ürünü satın alan müşterilere 7.500 TL’lik hediye çeki kazanma fırsatı sunulacak. Apec 49.5 cc benzinli Lopez modeli ise 36.990 TL fiyatla satışa sunulacak ve bu modelde de 5.000 TL hediye çeki fırsatı mevcut. Hediye çekleri, 19 Aralık - 26 Aralık 2024 tarihleri arasında alışveriş yapan müşterilere verilecek.

Teknolojik Ürünler ve Beyaz Eşya İndirimleri

Katalogda, teknolojik ürünler de dikkat çekiyor. Philips 65 inç televizyon 28.999 TL, Hi-Level 40 inç FullHD televizyon ise 6.999 TL fiyatla alıcı bekliyor. Beyaz eşyada da SEG çamaşır makineleri, buzdolapları ve kurutma makineleri gibi çeşitli ürünlerde cazip indirimler mevcut.

Ev Gereçleri ve Mutfak Ürünlerindeki Fırsatlar

A101, mutfak ürünleri ve züccaciye kategorisinde müthiş kampanyalara ev sahipliği yapıyor. Nehir döküm gözleme tavası 479 TL, Hascevher tava ve sahan seti ise 499 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. Yılbaşı dönemine özel dekor ürünleri de uygun fiyatlarla raflarda yer alıyor.



Diğer Ürünler ve Oyuncak Fırsatları

19 Aralık kataloğunda ayrıca, fonksiyonel bebek beşiği 1.999 TL, oyuncaklar ve yapay çiçekler de yer almakta. Seyahat hazırlığında olanlar için uygun fiyatlı PP valiz çeşitleri de bulunmaktadır.

Her ihtiyacınıza yönelik ürünleri bulabileceğiniz A101 19 Aralık 2024 aktüel katalogunu inceleyerek yıl sonu indirimlerinin tadını çıkarabilir, avantajlı alışveriş yapabilirsiniz!