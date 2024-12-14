150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Vatan Mağazaları'ndan Büyük Kredi Fırsatı

Vatan mağazaları ve internet sitesi, Akbank ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, alışveriş keyfini daha da kolay hale getiren yeni bir kredi kampanyası başlattı. Aralık ayında 150.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunan bu kampanya, müşterilerin dikkatini çekiyor.

Kolay ve Hızlı Alışveriş İmkanları

Akbank işbirliğiyle sunulan özel kredi kampanyası sayesinde, hayalinizdeki teknolojik ürünlere ulaşmak artık çok daha kolay. 150.000 TL limit ile masrafsız ve sadece %3,80 faiz oranıyla 12 aylık taksit seçenekleriyle kredi kullanarak, istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz.

36 Aya Kadar Vade Seçeneği

Bu kampanya, Vatan mağazaları ve www.vatanbilgisayar.com üzerinden yapılacak tüm alışverişlerde 36 aya kadar vade imkanı sunuyor. Akbank müşterisiyseniz, hızlı ve kolay kredi başvurusuyla alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Kolaylığı

SMS ile 4425'e mesaj atarak veya Akbank Mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak oldukça basit. Ön onaylı limitinizle mağazanızdan alışveriş yapabilir ya da online süreci tamamlayabilirsiniz. Bankanın sunduğu 500 TL – 150.000 TL kredi limiti ve 36 aya kadar vade seçenekleriyle, teknoloji alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.

Özel Taksit Seçenekleri

Yıllık maliyet oranını dikkatle inceleyerek başvurularınızı yapmanız gerektiğini hatırlatan banka, ürün türüne göre değişen vade sınırlamaları ile kredi imkanı sunuyor. Cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler için de özel taksit seçenekleri mevcut.

Unutmayın, hayallerinizdeki teknoloji ürünlerine sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!