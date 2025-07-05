66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri Başladı

Konya'da düzenlenen 66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Akşehir ilçesinde renkli etkinliklerle başladı. Şenlikler, Nasreddin Hoca Türbesi önünde gerçekleştirilen "Nasreddin Hoca'yı Şenliğe Çağrı" töreniyle start aldı.

Törende tellallar, sokak ve caddelerde davul çalarak, halkı şenliğe davet etti. Temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı Altan Erkekli, türbeden çıkarak dünya ülkelerine dostluk, sevgi ve kardeşlik çağrısında bulundu.

Akşehir Çayı üzerinde Nasreddin Hoca'nın yanı sıra dünya mizah kahramanları olan Till Eulenspiegel, Hitar Petar ve Aldar Köse, kendi dillerinde "Ya tutarsa" diyerek göle maya çaldı.

Şenlik kapsamında, Türk halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Polonya, Yunanistan, Kazakistan, Almanya, Slovakya ve Bulgaristan halk oyunları ekipleri, geleneksel kıyafetleri ve bandolarıyla esi Nasreddin Hoca Mizah Yolu'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tarihi Kilise'de açılışı yapılan fotoğraf sergisine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.

15 Temmuz'a kadar sürecek olan şenlikte, tiyatro, atölye çalışmaları, resim çalıştayı, yerli ve yabancı halk dans gösterileri, söyleşi ve fotoğraf sergisi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Konya'da düzenlenen 66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Akşehir ilçesinde etkinliklerle başladı. Şenliğe, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal (solda) de katıldı.

Konya'da düzenlenen 66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Akşehir ilçesinde etkinliklerle başladı. Şenliğe, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal (solda) de katıldı.