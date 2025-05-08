8. Uluslararası Denizli Cam Bienali Başladı

8. Uluslararası Denizli Cam Bienali Heyecanı

Denizli'de bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Denizli Cam Bienali, sanatseverlerle buluştu. Karma Tasarım Atölyesi organizasyonu ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Pamukkale Kültür Merkezi'nde "Örüntü" temasıyla kapılarını açtı.

Sanatçıların Eşsiz Performansları

Bienal, 85 sanatçının yer aldığı canlı cam gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin yanı sıra, Bulgaristan, Çekya, İtalya, İskoçya, Macaristan ve Mısır gibi ülkelerden katılan sanatçılar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bienal Organizasyonunun Açıkladıkları

Bienal organizatörü Ömür Duruerk, ilk bienalin 2011 yılında yapıldığını ve bu yıl düzenlenmesinin heyecan verici olduğunu belirtti. Duruerk, bu yıl alanında uzman sanatçıların eserlerinin yakından görülebileceğine dikkat çekti. Mısırlı üfleme cam sanatçısı Sayed Waked ile Japon sanatçı Ayako Tani'nin canlı cam gösterileri dikkat çekerken, Venedik Murano'dan Aldo Boscolo, rengarenk camlarla üfleme tekniğiyle kadeh yapacak.

Cam Defilesi ve Etkinlikler

Cumartesi günü ise 30 sanatçının hazırladığı giyilebilir cam eserler defile ile sanatseverlere sunulacak. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek bu etkinlik, 8. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin önemli bir parçası olacak.

Bienal, 11 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. Sanatseverler, bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için Denizli'yi ziyaret etmeli!

Denizli'de, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Karma Tasarım Atölyesi organizasyonu ile Pamukkale Kültür Merkezi'nde, bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar, çalışmalarını katılımcıların beğenisine sundu.

Denizli'de, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Karma Tasarım Atölyesi organizasyonu ile Pamukkale Kültür Merkezi'nde, bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar, çalışmalarını katılımcıların beğenisine sundu.