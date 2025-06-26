8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor

8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Yarın Başlıyor

8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 27 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Festival, 3 opera, 2 bale, 1 sahne kantatı ve 1 çocuk oyununu içeriyor.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, festivale dair detayları Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Festivalin açılışı, klasik bale repertuvarının önde gelen eserlerinden 'Kuğu Gölü' ile gerçekleşecek.

Sağtürk, festivaldeki başrolü Berlin Devlet Balesi'nin ünlü konuk sanatçıları Iana Salenko ve Daniil Simkin'in üstleneceğini belirtti. Efes Antik Kenti'nden adını alan festival, bu yıl sekizinci yılına girmekte ve Türkiye ile dünyadan opera ve bale sanatlarının en güzel örneklerini bir arada sunuyor.

Minik seyircilere de özel bir etkinlik sunulacak. 29 Haziran'da 'Şekeronya' adlı çocuk oyunu, iki seans halinde İzmir'deki Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Sağtürk, çocukların varlığıyla operanın çiçek açtığını vurgulayarak, onları festivalde görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Festival programında dikkat çeken diğer performanslar arasında, 2 Temmuz'da Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, 5 Temmuz'da Carl Orff'un 'Carmina Burana' sahne kantatı, 8 Temmuz'da 'Aşk-ı Memnu' operası ve 11 Temmuz'da Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata' operası yer alıyor.

Festival, 13 Temmuz'da 'Zorba' balesi ile sona erecek. Bu performans, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Mikis Theodorakis'in müziği eşliğinde sahneleniyor.

Sağtürk, ayrıca İstanbul'daki Haydarpaşa Garı'nın geleceği hakkında da bilgi verdi. Garın, 'Atatürk Kültür Merkezi 2' olarak yeniden inşa edileceğine dair olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ayrıca, Ankara'da yeni bir sahne müjdesi de geldi.

Son olarak, sanatın zorlu zamanlarda motivasyon kaynağı olma gücüne sahip olduğunu belirten Sağtürk, bu festivalle değerli izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk (fotoğrafta), 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin 27 Haziran-13 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk (fotoğrafta), 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin 27 Haziran-13 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacağını söyledi.