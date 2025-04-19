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89 Yıllık Senfonik Masal "Peter ve Kurt" Samsun'da Hayranlarıyla Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Prokofiev'in "Peter ve Kurt" adlı eserini sahneleyerek sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 23:50
89 Yıllık Senfonik Masal "Peter ve Kurt" Samsun'da Hayranlarıyla Buluştu

Samsun'da Peter ve Kurt Prömiyeri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Rus besteci Sergey Prokofiev'in 1936 yılında çocuklar için bestelediği senfonik masal "Peter ve Kurt"'un prömiyerini gerçekleştirdi.

Uyanıklık ve Cesaret Temaları

Çocuklara müziği sevdirmeyi amaçlayan bu eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu. Eserde, uyanıklık, cesaret ve beceriklilik gibi öncü erdemler ele alınıyor.

Orkestra ve Sanat Ekibi

20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olan Sergey Prokofiev'in 89 yıllık eseri, SAMDOB Sanat Danışmanı Cenk Bıyık'ın anlatıcılığında ve orkestra şefi Patrick David Murray'ın yönetiminde sahnelendi. Eserde, 55 kişilik orkestra ve teknik ekip yer aldı.

Başkemancı olarak Gözde Yardımlı görev yaparken, ışık tasarımı Erdem Kuzaytepe, video projeksiyonu ise Murat Turgut tarafından üstlenildi.

İlgi Gören Müzikal Masal

Bu müzikal masal, çocuklar ve sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Rus besteci Sergey Prokofiev'in 1936 yılında çocuklar için...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Rus besteci Sergey Prokofiev'in 1936 yılında çocuklar için bestelediği senfonik masal "Peter ve Kurt"un prömiyerini Samsun'da yaptı. Uyanıklık, cesaret ve beceriklilik gibi istenen öncü erdemleri ele alarak çocuklara müziği sevdiren eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Rus besteci Sergey Prokofiev'in 1936 yılında çocuklar için...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Rus besteci Sergey Prokofiev'in 1936 yılında çocuklar için bestelediği senfonik masal "Peter ve Kurt"un prömiyerini Samsun'da yaptı. Uyanıklık, cesaret ve beceriklilik gibi istenen öncü erdemleri ele alarak çocuklara müziği sevdiren eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu.

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