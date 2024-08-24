A101 24-30 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Bingo bulaşık makinesi kapsülü 299 TL yerine 149 TL’ye. Torku Fındık Kreması, 209 TL’den 119'ye düştü

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, 24 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürün kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketiciye sunma misyonuyla hareket eden A101, bu hafta da tüketicilerin bütçesini rahatlatacak cazip indirimler sunuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde yaptığı indirimlerle dikkat çeken A101, alışveriş sepetlerini doldurmayı daha uygun hale getiriyor. İşte bu hafta A101 raflarında yer alacak indirimli ürünler ve detayları!

A101 24 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL KATALOĞU İLE YENİ FIRSATLAR

A101’in 24 Ağustos 2024 tarihinde yayınladığı aktüel kataloğu, alışveriş tutkunları için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu hafta sonu, A101’de temel tüketim ürünlerinde büyük indirimler yer alıyor. Yoğurt, peynir, çay gibi ürünlerde uygulanan indirimlerle dikkat çeken A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor.

YOĞURT VE PEYNİR ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

A101 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin başında süt ve süt ürünleri geliyor. Bu hafta, özellikle yoğurt ve peynir çeşitlerinde ciddi indirimler yapılmış durumda. Örneğin, farklı markalara ait 5 kg yoğurtlar, 189 TL yerine %21 indirimle 149 TL’ye satılıyor. Bunun yanı sıra, Bozbeyi olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 g, 165 TL yerine %18 indirimle 135 TL’ye düşüyor. Bu ürünler, temel tüketim ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılamanıza yardımcı olacak.

ÇAYKUR SİYAH ÇAYDA KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Türk mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan siyah çayda da büyük indirimler mevcut. Çaykur Tiryaki siyah çay 1 kg, 197 TL yerine %11 indirimle 175 TL’ye alıcı bekliyor. Çay sevenler için bu fırsat, kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Siyah çayın yanı sıra, A101 raflarında farklı içeceklerde de indirimler yer alıyor. Özellikle Coca Cola, Fanta, Sprite gibi markaların ürünlerinde önemli indirim oranları bulunuyor.

ZEYTİN VE SUCUK ÜRÜNLERİNDE UYGUN FİYATLAR

A101 aktüel kataloğunda yer alan bir diğer cazip ürün grubu ise zeytin ve sucuk çeşitleri. Zeo siyah zeytin 2 kg, 270 TL’den 235 TL’ye düşerek zeytin sevenlerin ilgisini çekecek. Bunun yanı sıra, sucuk ve taze kaşar peyniri de indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Bu hafta A101’de Ülker Çizi peynirli kraker, 34,90 TL’den 27 TL’ye düşüyor ve atıştırmalık sevenler için uygun bir alternatif sunuyor.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE A101 FIRSATLARI

Temizlik ürünlerinde de A101, müşterilerine cazip indirimler sunuyor. Rinso toz deterjan 8 kg, 325 TL yerine %25 indirimle 245 TL’ye düşerken, Pril bulaşık deterjanı 4 kg, 189,90 TL yerine %32 indirimle 129 TL’ye düşüyor. Bu fırsatlar, ev temizliğinde kullanılan temel ürünleri uygun fiyatlarla satın almanıza olanak tanıyor.

A101’DEN HAFTA SONUNA ÖZEL İÇECEK KAMPANYALARI

A101’in 24 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda yer alan indirimli içecekler de büyük ilgi görüyor. Fuse Tea 1lt çeşitleri, 30 TL’den 24 TL’ye düşerek içecek severler için cazip bir seçenek haline geliyor. Coca Cola, Fanta, Sprite, Cappy gibi popüler içeceklerde de önemli indirim oranları bulunuyor. Bu hafta sonu, A101’de indirimli içecekleri kaçırmamanızı öneririz.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE %50’YE VARAN İNDİRİMLER

A101 24 Ağustos 2024 kataloğunda, süt ve süt ürünleri kategorisinde de önemli indirimler yer alıyor. 23 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, ikinci üründe %50 indirim sunuluyor. Lor peyniri, süzme peynir, tam yağlı taze peynir gibi ürünlerde geçerli olan bu indirimler, özellikle aile bütçesine katkı sağlıyor.

A101 HAFTA SONU İNDİRİMLERİ: DAHA FAZLA FIRSAT

A101 hafta sonu indirimlerinde yer alan diğer cazip ürünler arasında temizlik ve gıda ürünleri de bulunuyor. Örneğin, Bingo bulaşık makinesi kapsülü çeşitleri Pro 36’lı veya Pro Max 32’li için her bir ürün 299 TL yerine 149 TL’ye düşüyor. Torku Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875g ise 209 TL’den 119 TL’ye düşerek tatlı severler için harika bir fırsat sunuyor.

A101 24 Ağustos 2024 aktüel kataloğu, haftanın en cazip indirimlerini sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın A101 mağazasını ziyaret edebilir veya A101’in resmi internet sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.