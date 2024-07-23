A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

A101'de Bu Hafta: 25 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı

A101 marketleri, her hafta sunduğu geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 25 Temmuz 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak Temmuz ayının son "Aldın Aldın" kampanyası da yayınlandı. A101 25 Temmuz 2024 aktüel kataloğu ile gelecek ürünleri sizler için derledik.





A101 25 TEMMUZ 2024 AKTÜEL KAMPANYA KATALOĞU

A101'in bu hafta için hazırladığı aktüel kampanya kataloğunda birbirinden çeşitli ve cazip ürünler yer alıyor. 25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren A101 marketlerinde satışa sunulacak bu ürünler, fiyat performans açısından oldukça dikkat çekici. İşte, bu hafta A101 marketlerinde bulabileceğiniz ürünler:

A101 25 Temmuz 2024 kataloğunda öne çıkan ürünlerin başında REVOLT RC5 125 Cc Benzinli Motosiklet geliyor. 39.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan bu motosiklet, hem fiyatı hem de performansıyla göz dolduruyor. Özellikle şehir içi kullanımda büyük rahatlık sağlayacak bu motosiklet, A101 müşterileri için harika bir fırsat.



A101 25 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ve ev ürünlerinde de birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. Toshiba 65" Ultra HD Smart TV, yüksek çözünürlüğü ve akıllı özellikleriyle evinize sinema keyfi getiriyor. Samsung Cyclone Süpürge ise güçlü emiş gücü ve şık tasarımıyla temizlik işlerinizi kolaylaştırıyor.



Spor ve hobi ürünlerinde de A101 bu hafta iddialı. 29 Jant Alüminyum Bisiklet, spor yapmayı sevenler ve günlük ulaşımda bisikleti tercih edenler için ideal bir seçenek. Ayrıca, Kiwi Overlok Makinesi ile evde dikiş işlerinizi profesyonelce yapabilirsiniz. 4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı ise kamp severler için kaçırılmayacak bir ürün olarak dikkat çekiyor.



KAMPANYA DETAYLARI VE GEÇERLİLİK TARİHLERİ

A101 25 Temmuz 2024 Aktüel Ürün Kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin fiyatları, 25 Temmuz 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında A101 marketlerinde geçerli olacak kampanyalardan yararlanarak ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz..

DİĞER ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Bu hafta A101 marketlerinde öne çıkan diğer ürünler arasında çeşitli mutfak eşyaları, elektronik cihazlar ve günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak pek çok ürün yer alıyor. A101 25 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile sunulan tüm ürünleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Hemen A101 25 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait fiyatları listeleyelim;,





Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 12.499 TL

JVC 40" Full HD Android Led Tv 7.999 TL

JVC 32" HD Smart Led Tv 5.399 TL

Kiwi Mikroodalga Fırın 2.199 TL

Kiwi Overlok Makinesi 4.999 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL





Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 599 TL

Samsung Cyclone Süpürge 3.299 TL

Regal Dik Süpürge 999 TL

Büyük Boy PP Valiz 749 TL

Büyük Orta PP Valiz 649 TL





Büyük Kabin PP Valiz 549 TL

PP Makyaj Çantası 249 TL

Cem Gusto Ezme Derin Tencere 449 TL

Cem Gusto Ezme Tava 279 TL

Cem Gusto Ezme Basık Tencere 449 TL

Emaye Sos Tavası 169 TL





Emaye Pişir Sakla Tencere 219 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 549 TL

Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 399 TL

Hascevher Kumsal Tencere Seti 6 Parça 849 TL

REVOLT RC5 125 Cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL

29 Jant Alüminyum Bisiklet 5.499 TL

2 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 649 TL





4 Kişilik Otomatik kamp Çadırı 1.099 TL

4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 799 TL

Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 349 TL











