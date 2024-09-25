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A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

A101 26 Eylül 2024 Perşembe günü başlayacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Tiny House, elektrikli bisiklet, TV, ev aletleri yüzlerce üründe indirim.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:16
A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ve avantajlı aktüel ürünlerle dolu bir katalog yayımladı. 26 Eylül 2024 Perşembe günü başlayacak olan kampanya, Eylül ayının son fırsatlarını sunuyor. Ev eşyalarından elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden elektrikli araçlara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu haftaki A101 aktüel kataloğu, tüketicilere cazip indirimler sunuyor. Özellikle Tiny House, elektrikli bisiklet ve televizyonlar, bu hafta öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

A101 26 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu bu hafta, çeşitli kategorilerde birçok ürünü indirimli fiyatlarla sunuyor. Katalogda teknoloji meraklılarından ev ihtiyaçlarına yönelik ürün arayanlara kadar herkese hitap eden ürünler bulunuyor. Tiny House, elektrikli bisikletler, televizyonlar ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesiyle dolu olan bu haftaki katalogda en çok dikkat çeken ürünleri listeledik:

  • Hi-Level 65" 4K UHD Smart TV – ₺17.499
  • Toshiba 50" 4K Ultra HD Android TV – ₺12.999
  • Toshiba 43" 4K Ultra HD Android TV – ₺10.999
  • Onvo 42" Full HD Android 13 Smart LED TV – ₺6.999
  • Onvo 32" HD Ready Android Smart LED TV – ₺4.799
  • Omix 4X Cep Telefonu – ₺4.999
  • Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü – ₺6.499
  • Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi – ₺1.599
  • Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge – ₺3.699
  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü – ₺1.199
  • Sinbo Izgara & Tost Makinesi – ₺1.299

Bu ürünler, A101’in teknoloji ve ev ürünlerindeki avantajlı kampanyalarına güzel bir örnek sunuyor.

ESCAMP 6500 FLAT TINY HOUSE İLE FARK YARATIN

A101 26 Eylül 2024 aktüel kataloğunda bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerden biri, Escamp 6500 Flat Tiny House. Bu kompakt ev modeli, minimalist yaşam tarzını benimseyenler veya yazlık arayanlar için harika bir seçenek sunuyor. Tiny House’un fiyatı ₺449.000 olarak belirlenmiş. Modern ve kullanışlı bir ev arayanlar için oldukça cazip bir seçenek olan Tiny House, yerleşim alanını küçültmek isteyenler için ideal bir yaşam alanı sunuyor.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET VE MOPED SEÇENEKLERİ

A101’in bu haftaki kataloğunda öne çıkan bir diğer kategori ise elektrikli araçlar. Çevre dostu ve ekonomik ulaşım aracı arayanlar için elektrikli bisikletler ve mopedler oldukça dikkat çekiyor. Fiyat ve performans açısından avantajlı olan bu ürünler, ulaşım maliyetlerini düşürmek isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor:

  • APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – ₺43.990
  • Volta VB3 Elektrikli Bisiklet – ₺16.990
  • Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – ₺19.990

Bu elektrikli araçlar, şehir içi ulaşımda pratik ve ekonomik çözümler sunarken, aynı zamanda çevre dostu bir alternatif oluşturuyor.

MUTFAK VE EV EŞYALARINDA DEV İNDİRİMLER

A101 aktüel kataloğu, bu hafta sadece elektronik ve elektrikli araçlarla sınırlı değil. Aynı zamanda ev ve mutfak eşyalarında da büyük indirimler sunuyor. Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pek çok ürün bu hafta A101 raflarında olacak:

  • Simfer Beyaz Mini Fırın – ₺2.199
  • Güral Porselen Fincan Takımı 4 Parça – ₺179
  • Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı – ₺219
  • Paşabahçe Çok Amaçlı Kase 3000 cc – ₺149
  • Paşabahçe Ice Villa Ayaklı Dondurmalık – ₺22
  • Kulplu Cam Yağlık Seti 3 Parça – ₺109
  • Vip Ahmet Pratik Basmalı Rondo – ₺199

Bu ürünler, mutfakta işlevselliği artırmak ve şık bir görünüm elde etmek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Özellikle Paşabahçe ürünleri, hem kaliteli hem de şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

EV İÇİN KONFOR VE ESTETİK

A101 bu hafta eviniz için hem konfor hem de estetik sağlayacak birçok ürün sunuyor. Tek kişilik yataklardan valizlere kadar geniş bir ürün yelpazesi ile evinize hem fonksiyonel hem de estetik çözümler getirebilirsiniz:

  • Tek Kişilik Metal Karyola – ₺2.099
  • Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak – ₺2.199
  • PP Büyük Boy Valiz – ₺789
  • PP Orta Boy Valiz – ₺679
  • PP Kabin Boy Valiz – ₺569

Bu ürünler, seyahatlerinizde ya da evinizde konfor arayanlar için ekonomik ve kaliteli çözümler sunuyor.

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimdeA101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

EVDEKİ DOSTLARINIZ İÇİN ÜRÜNLER

A101 bu hafta evcil hayvan sahiplerini de unutmadı. Evcil hayvanlar için pratik ve işlevsel ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Evcil hayvan bakımını kolaylaştıracak birçok ürün aktüel katalogda yerini alıyor:

  • Kiwi Hareket Sensörlü Evcil Hayvan Su Çeşmesi – ₺699
  • Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti – ₺399
  • Kedi Taşıma Çantası – ₺139
  • Evcil Hayvan Fırçası – ₺35

Bu ürünler, evcil hayvan sahipleri için günlük hayatı kolaylaştırırken, aynı zamanda dostlarınızın ihtiyaçlarına da çözüm getiriyor.

A101 26 EYLÜL 2024 AKTÜEL KATALOĞU KAÇIRILMAMASI GEREKEN FIRSATLAR SUNUYOR

A101 26 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu, birçok farklı kategoride fırsat ürünleri ile dikkat çekiyor. Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, elektrikli bisikletlerden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerin karşısına çıkan A101, her kesime hitap eden avantajlı fiyatlarıyla öne çıkıyor. Özellikle Tiny House ve elektrikli bisiklet gibi dikkat çekici ürünler, bu hafta A101’de kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında yer alıyor.

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