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Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Yılbaşı döneminde TEB ve Troy kartlarıyla kazanacağınız fırsatlar, alışverişlerinizi daha kazançlı hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:39
Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Yılbaşı Fırsatları Sizi Bekliyor!

Yılbaşı fırsatlarıyla dolu bir alışveriş dönemi kapıda! TEB ve Troy kart sahipleri için cazip kampanyalar ile 2024 yılına hazırlık yapma zamanı!

TEB Yılbaşı Kampanyası

1 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında TEB Bireysel Kredi Kartınızla yapacağınız her 1.000 TL ve üzeri ikinci alışverişte 200 TL, toplamda 2.000 TL bonus kazanma fırsatı sunuluyor. Bu kampanya, giyim, aksesuar, kozmetik, ayakkabı ve market alışverişlerini kapsıyor.

Aynı kampanya kapsamında kullanabileceğiniz bonuslar, 8 Ocak 2025 tarihinde kartınıza tanımlanacak.

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

TEB Troy Kart Kampanyası

TEB, Troy logolu bireysel kredi kartı sahiplerine de avantajlar sunuyor. 2 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, tek seferde 1.000 TL ve üzeri yapılan market, elektronik, giyim, aksesuar, kozmetik ve ayakkabı alışverişlerinde 100 TL indirim kazanma fırsatı bulunuyor. Toplamda 1.000 TL kazanç sağlama imkanı sunan bu kampanya, alışverişlerinizi daha ekonomik hale getiriyor.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Her iki kampanyaya katılmak için kampanya başvurusu gerekmektedir. Bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya SMS yoluyla kampanya kaydı yapılabilir. YILBASI (TEB kampanyası) veya TROY500 (Troy kampanyası) yazarak 4616'ya SMS gönderdiğinizde kampanya kaydınız onaylanacak ve alışveriş yapabileceksiniz.

Yeni yıl alışverişlerinizi daha keyifli ve kazançlı hale getirmek için bu fırsatları değerlendirmeyi unutmayın!

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